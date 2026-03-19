किडनी कॅन्सरचा धोका? 7 लक्षणांकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष!

Aarti Badade

सायलेंट किलरचा धोका

बदललेली जीवनशैली आणि प्रदूषणामुळे किडनी कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असून, सुरुवातीला लक्षणे न जाणवल्याने याला 'सायलेंट किलर' मानले जाते.

Kidney Cancer Symptoms | Sakal

Sakal

लघवीतून रक्त येणे

लघवीचा रंग अचानक बदलणे किंवा वेदनाविरहित लालसर लघवी होणे हे किडनी कॅन्सरचे सर्वात मोठे प्राथमिक लक्षण असू शकते.

कंबर आणि पाठीचा तीव्र त्रास

पाठीच्या खालच्या भागात किंवा कंबरेच्या एका बाजूला सतत दुखणे हे ट्यूमरमुळे आजूबाजूच्या स्नायूंवर पडणाऱ्या दाबाचे संकेत असू शकतात.

अचानक वजन घटणे आणि थकवा

कोणताही डाएट किंवा व्यायाम न करता वेगाने वजन कमी होणे आणि सतत प्रचंड थकवा जाणवणे हे शरीरातील कॅन्सर पेशींचे लक्षण असू शकते.

न उतरणारा ताप आणि रात्रीचा घाम

कोणतेही इन्फेक्शन नसताना सतत ताप येणे किंवा रात्री झोपेत अचानक घाम येणे यांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते.

कोणाला आहे सर्वाधिक धोका?

धूम्रपान करणारे, उच्च रक्तदाब असलेले व्यक्ती आणि ज्यांच्या कुटुंबात किडनी कॅन्सरचा इतिहास आहे, त्यांनी विशेष सावध राहणे गरजेचे आहे.

लवकर निदान हीच गुरुकिल्ली

आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान झाल्यास रोबोटिक सर्जरी किंवा औषधांच्या मदतीने ९०% रुग्ण पूर्णपणे बरे होऊ शकतात.

