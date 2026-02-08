डायबिटीस रुग्णांसाठी ‘ही’ टेस्ट अत्यावश्यक; दुर्लक्ष केल्यास स्वादुपिंडाच्या आजाराचा धोका

Aarti Badade
HbA1c चाचणीमुळे रुग्णाच्या मागील २ ते ३ महिन्यांतील रक्तातील साखरेची सरासरी पातळी समजण्यास मदत होते.
ज्या रुग्णांची HbA1c पातळी ७ टक्क्यांपेक्षा कमी असते त्यांना स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका कमी असतो.
HbA1c ची पातळी १ टक्क्याने वाढल्यास स्वादुपिंडाच्या आजाराचा धोका जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढू शकतो.
ताटात अर्ध्या भागात पालेभाज्या तर उरलेल्या भागात प्रथिने आणि कर्बोदकांचे योग्य प्रमाण असावे.
रक्तातील साखर अचानक वाढू नये म्हणून आधी फायबर आणि प्रथिने खा व शेवटी कर्बोदकांचे सेवन करा.
सोडा आणि साखरयुक्त फळांच्या रसांऐवजी पाणी किंवा साखरेविना असलेला हर्बल चहा पिणे फायदेशीर ठरते.
जेवण झाल्यावर केवळ १० मिनिटे चालल्याने रक्तातील अतिरिक्त साखर वापरली जाते आणि स्नायूंना ऊर्जा मिळते.
दिवसातून ७ ते ८ तास झोप घेतल्याने शरीरातील इन्सुलिनचे कार्य सुधारते आणि साखर नियंत्रणात राहते.
भरपूर पाणी प्यायल्याने मूत्रपिंडाला शरीरातील अतिरिक्त ग्लुकोज बाहेर टाकण्यास मोठी मदत होते.
नियमित योगासने करून तणाव कमी करा आणि डॉक्टरांनी दिलेली औषधे नेहमी ठराविक वेळेतच घ्या.
