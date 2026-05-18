झोपेमुळे समजतात 'टाइप 2 डायबिटीजची 'ही' लक्षणं!

Aarti Badade
बदलती जीवनशैली आणि ताणतणावामुळे टाइप २ डायबिटीजचा धोका वाढला असून, शरीर इन्सुलिनचा योग्य वापर करू न शकल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढते.
Type 2 Diabetes Early Signs
Sakal
रक्तातील अतिरिक्त साखर बाहेर टाकण्यासाठी किडनी जास्त लघवी तयार करते, ज्यामुळे विशेषतः रात्री वारंवार लघवीला जावे लागते आणि सतत तहान लागते.
इन्सुलिन योग्य प्रकारे काम करत नसल्याने शरीर अन्नातील साखरेचे ऊर्जेत रूपांतर करू शकत नाही, ज्यामुळे पेशींना ऊर्जा न मिळाल्याने सतत थकवा जाणवतो.
शरीरातील पेशींना आवश्यक अन्न आणि ऊर्जा मिळत नसल्यामुळे मेंदूकडून सतत अन्नाची मागणी होते, ज्यामुळे जेवण झाल्यावरही वारंवार भूक लागते.
रक्तातील सतत वाढलेली साखर शरीरातील नसांवर (Nerves) वाईट परिणाम करते, ज्यामुळे हात-पाय सुन्न होणे, झिणझिण्या येणे किंवा टोचल्यासारखे वाटणे असे त्रास सुरू होतात.
साखरेची पातळी वाढल्याने डोळ्यांमधील सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांवर ताण येतो आणि लेन्समध्ये द्रव साचल्यामुळे दृष्टी वाढत्या वयाऐवजी मधुमेहामुळे धूसर होऊ शकते.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) करोडो प्रौढ लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत; त्यामुळे ही लक्षणे दिसताच वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन गंभीर आजार टाळा.
