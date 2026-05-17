रोज लिची खाल्ल्याने शरीरात नक्की कोणते बदल होतात?

Aarti Badade
उन्हाळ्यात आवडीने खाल्ली जाणारी लिची केवळ चविष्टच नाही, तर शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढत डिहायड्रेशनपासून सर्वोत्तम बचाव करते.
Litchi Benefits in Summer
Sakal
लिचीमध्ये 'व्हिटॅमिन C' आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, ज्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि त्वचेला नैसर्गिक चमक (Glowing Skin) मिळते.
Litchi Benefits in Summer
Sakal
लिचीमध्ये विरघळणारे फायबर चांगल्या प्रमाणात असते, जे अन्न योग्य प्रकारे पचवण्यास मदत करते आणि बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास कमी करते.
Litchi Benefits in Summer
Sakal
यातील पोटॅशियम रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित ठेवून हृदयाचे आरोग्य जपते, तसेच उन्हाळ्यातील थकवा दूर करून शरीराला त्वरित ऊर्जा देते.
Litchi Benefits in Summer
Sakal
लिची चवीला अत्यंत गोड असल्याने तिचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यास रक्तातील साखरेचे (Blood Sugar) प्रमाण अचानक वाढू शकते.
Litchi Benefits in Summer
Sakal
सकाळी उपाशी किंवा रिकाम्या पोटी लिची खाल्ल्यास काही प्रकरणांमध्ये रक्तातील साखर वेगाने कमी (Hypoglycemia) होऊ शकते, त्यामुळे अशी चूक करू नका.
Litchi Benefits in Summer
Sakal
समतोल आणि मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास लिची आरोग्यासाठी वरदान आहे, मात्र मधुमेहाच्या (Diabetes) रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचे सेवन करावे.
Litchi Benefits in Summer
Sakal
sweat at night while sleeping
Sakal