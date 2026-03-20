सांधेदुखी किंवा वात वाढला की शरीरात दिसतात 'हे' बदल

Anushka Tapshalkar

वात वाढल्याची सुरुवात ओळखा

सांधेदुखी, पाठ कडक होणे, शरीराला थंडी वाटणे – ही सुरुवातीची मुख्य चिन्हं आहेत.

त्वचा आणि ऊर्जा बदलते

त्वचा कोरडी, खरखरीत होते आणि अचानक थकवा जाणवतो.

पचन बिघडतंय का?

कब्ज, गॅस, पोट फुगणं आणि अन्न न पचणे – वात वाढल्याचे मोठे संकेत.

झोप आणि शरीरावर परिणाम

झोप न लागणे, अंगात कंप येणे – हे लक्षण दुर्लक्षित करू नका.

मनावरही होतो परिणाम

चिंता, भीती, चंचलपणा, लक्ष न लागणे – वात मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करतो.

आहारात करा हे बदल

गरम, तुपकट, हलका आहार घ्या
मूग खिचडी, आलं, हळद, ओवा, हिंग, लसूण उपयोगी

Lifestyle + घरगुती उपाय

योग (वज्रासन, पवनमुक्तासन), 7-8 तास झोप
तिळाच्या तेलाने मसाज, उबट पाणी, ओवा आणि सोनठ चहा फायदेशीर

