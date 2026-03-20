सांधेदुखी किंवा वात वाढला की शरीरात दिसतात 'हे' बदल

Anushka Tapshalkar
वात वाढल्याची सुरुवात ओळखा
सांधेदुखी, पाठ कडक होणे, शरीराला थंडी वाटणे – ही सुरुवातीची मुख्य चिन्हं आहेत.
त्वचा आणि ऊर्जा बदलते
त्वचा कोरडी, खरखरीत होते आणि अचानक थकवा जाणवतो.
पचन बिघडतंय का?
कब्ज, गॅस, पोट फुगणं आणि अन्न न पचणे – वात वाढल्याचे मोठे संकेत.
झोप आणि शरीरावर परिणाम
झोप न लागणे, अंगात कंप येणे – हे लक्षण दुर्लक्षित करू नका.
मनावरही होतो परिणाम
चिंता, भीती, चंचलपणा, लक्ष न लागणे – वात मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करतो.
आहारात करा हे बदल
गरम, तुपकट, हलका आहार घ्या
मूग खिचडी, आलं, हळद, ओवा, हिंग, लसूण उपयोगी
Lifestyle + घरगुती उपाय
योग (वज्रासन, पवनमुक्तासन), 7-8 तास झोप
तिळाच्या तेलाने मसाज, उबट पाणी, ओवा आणि सोनठ चहा फायदेशीर
