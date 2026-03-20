लाईमलाईटमध्ये स्टार्स, पण नात्यात साधेपणा! मजबूत रिलेशनशिपसाठी यामी-आदित्य पाळतात 'हे' 4 नियम

Anushka Tapshalkar

आदित्य धरचा ‘Dhurandhar: The Revenge’ हा अ‍ॅक्शनने भरलेला ब्लॉकबस्टर जरी पडद्यावर धुमाकूळ घालत असला, तरी वैयक्तिक आयुष्यात तो अत्यंत साधा आणि ग्राउंडेड राहून यामीसोबत एक मजबूत व प्रामाणिक नात्याचं सुंदर उदाहरण देतो.

साधेपणातलं प्रेम

यामी गौतम आणि आदित्य धर यांची प्रेमकहाणी ग्लॅमरपासून दूर असून, ती साधेपणावर आधारित आहे.

प्रायव्हसीला प्राधान्य

2021 मध्ये त्यांनी अत्यंत खाजगी रीतीने विवाह केला, ना कोणताही दिखावा, ना मोठा समारंभ.

ओव्हरअ‍ॅनालिसिस टाळा

प्रत्येक गोष्ट खोलात जाऊन विश्लेषण करण्यापेक्षा, नात्यातील प्रेम आणि विश्वास जपा.

आदर हा पाया

नातं टिकवायचं असेल तर mutual respect सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.

एकमेकांचे चीअरलीडर बना

‘Uri: The Surgical Strike’ पासून ते ‘धुरंधर 2’ पर्यंत; दोघंही एकमेकांच्या यशाचा आनंद साजरा करतात.

भावना व्यक्त करा

सोशल मीडियावरही ते एकमेकांबद्दलचं प्रेम मोकळेपणाने व्यक्त करतात.

रोज एकमेकांची निवड करा

खरं नातं म्हणजे दररोज एकमेकांना निवडणं आणि प्रेम जपणं.

