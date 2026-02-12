डायबिटीज होण्याआधी त्वचेत दिसतात 'हे' बदल!

Anushka Tapshalkar

डायबिटीजची वाढती जोखीम

इकॉनॉमिक सर्व्हे 2025-26 नुसार भारतात डायबिटीज हा गंभीर आरोग्य समस्या बनतो आहे. 9 कोटींहून अधिक लोकांना डायबिटीज असून ही संख्या 2026 पर्यंत 10 कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

त्वचा देते सुरुवातीचे संकेत

तहान, वारंवार लघवी यांसारख्या लक्षणांपूर्वीच त्वचेवर काही बदल दिसू शकतात. रक्ताभिसरण, प्रतिकारशक्ती आणि साखरेच्या पातळीचा थेट परिणाम त्वचेवर होतो.

पायांवर तपकिरी डाग (डायबेटिक डर्मोपॅथी)

पायांच्या पुढील बाजूस लहान तपकिरी किंवा लालसर डाग दिसू लागतात. वेदना नसल्या तरी हे डायबिटीजशी संबंधित रक्तवाहिन्यांच्या बदलांचं लक्षण असू शकतं.

मानेवर किंवा काखेत काळे, जाड डाग

मान, काख, जांघांजवळ दिसणारे गडद, मखमलीसारखे डाग म्हणजे इन्सुलिन रेसिस्टन्सचं लक्षण असू शकतं. लठ्ठपणा आणि डायबिटीजमध्ये हे जास्त आढळतं.

जखमा उशिरा भरून येणं

लहान जखम, काप किंवा फोड बरे होण्यासाठी जास्त वेळ लागत असेल, तर रक्ताभिसरण व मज्जासंस्थेवर डायबिटीजचा परिणाम होत असल्याचं संकेत असू शकतात.

वारंवार होणारे फंगल किंवा जंतुसंसर्ग

सतत अंगावर फोड, बुरशी, खाज, पांढरे डाग किंवा इन्फेक्शन होत असेल, तर वाढलेली साखर जंतूंना पोषक वातावरण देत असल्याचं लक्षण असू शकतं.

कोरडी, खाज येणारी त्वचा

जास्त साखर शरीरातील पाणी कमी करते. त्यामुळे त्वचा कोरडी पडते, खाज येते आणि नैसर्गिक ओलावा कमी होतो. हे डायबिटीजचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.

पांढरे डाग किंवा चमकदार जखमा

विटिलिगो (पांढरे डाग) किंवा पायांवर चमकदार पिवळसर-तपकिरी चट्टे (नेक्रोबायोसिस लिपॉइडिका) दिसल्यास तात्काळ तपासणी गरजेची आहे. ICMR नुसार त्वचेची तपासणी डायबिटीज मॅनेजमेंटचा भाग असावा.

