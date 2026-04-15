झोपताना जाणवणाऱ्या ‘या’ त्रासांकडे करू नका दुर्लक्ष! हार्ट अटॅक असू शकतो

Aarti Badade
बिघडलेली लाईफस्टाईल, ताण आणि अपुरी झोप यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका वाढत आहे. हृदयविकाराचा झटका येण्यापूर्वी शरीर काही महत्त्वाचे इशारे देते, जे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे.
Heart attack night symptoms
Sakal
छातीत सतत दुखणे, जडपणा जाणवणे किंवा कोणीतरी छाती चिरडत आहे असा भास होणे, हे हार्ट अटॅकचे सर्वात प्रमुख लक्षण मानले जाते.
कोणतेही कष्टाचे काम न करता जर अचानक दम लागत असेल किंवा श्वास घेण्यास अडथळा येत असेल, तर हे हृदयाच्या कमकुवतपणाचे लक्षण असू शकते.
एसीमध्ये किंवा थंड वातावरणात असूनही जर अचानक अंगाला थंड घाम येत असेल, तर तो हृदयाच्या समस्येचा गंभीर इशारा असू शकतो.
पुरेशी विश्रांती घेऊनही जर सतत थकवा जाणवत असेल आणि साध्या कामातही अशक्तपणा वाटत असेल, तर हे हृदयाकडून मिळणारे धोक्याचे चिन्ह असू शकते.
अचानक चक्कर येणे, मळमळणे किंवा डोळ्यासमोर अंधारी येणे यांसारखी लक्षणे रक्ताभिसरण विस्कळीत झाल्यामुळे दिसू शकतात.
वरीलपैकी कोणतीही लक्षणे वारंवार जाणवत असतील, तर घरगुती उपाय करण्याऐवजी तात्काळ तज्ज्ञ डॉक्टरांना भेटा. वेळेवर उपचार मिळाल्यास जीव वाचू शकतो.
