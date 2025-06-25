सुरुवातीच्या स्लिप डिस्कची लक्षणे जाणून घ्या

Monika Shinde
मणक्यांमध्ये असलेल्या डिस्क्स जेव्हा त्यांच्या ठिकाणाहून सरकतात, तेव्हा त्या जवळच्या नसा दाबतात. यालाच "स्लिप डिस्क" किंवा "हरनिएटेड डिस्क" म्हणतात.
सर्वप्रथम दिसणारं लक्षण म्हणजे पाठ किंवा कंबरेत तीव्र वेदना. विशेषतः उठताना किंवा वाकताना त्रास वाढतो.
स्लिप डिस्क मुळे नसा दाबल्या गेल्यास, संबंधित भागात झिणझिणी किंवा सुन्नपणा जाणवतो.
पाठीच्या एका बाजूला किंवा फक्त एका पायातच वेदना जाणवणं हे सामान्य लक्षण आहे.
स्लिप डिस्कमुळे प्रभावित भागात स्नायूंची ताकद कमी होते. काही वेळा वस्तू उचलणेही कठीण होते.
पाय सुन्न होणे किंवा कमकुवतपणामुळे चालताना अस्थिर वाटू शकते.
वेळेच्या प्रत्येक क्षणाला हालचाल करताना त्रास जाणवतो विशेषतः वाकताना, बसताना किंवा उठताना.
स्लिप डिस्कची वेदना आराम करत असतानाही राहत नाही. रात्री झोपेतही त्रास होतो.