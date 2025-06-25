सुरुवातीच्या स्लिप डिस्कची लक्षणे जाणून घ्या

Monika Shinde

स्लिप डिस्क म्हणजे काय?

मणक्यांमध्ये असलेल्या डिस्क्स जेव्हा त्यांच्या ठिकाणाहून सरकतात, तेव्हा त्या जवळच्या नसा दाबतात. यालाच "स्लिप डिस्क" किंवा "हरनिएटेड डिस्क" म्हणतात.

What is a slip disc? | Esakal

तीव्र पाठदुखी किंवा कंबरदुखी

सर्वप्रथम दिसणारं लक्षण म्हणजे पाठ किंवा कंबरेत तीव्र वेदना. विशेषतः उठताना किंवा वाकताना त्रास वाढतो.

Severe back or hip pain | Esakal

हात किंवा पाय सुन्न होणे

स्लिप डिस्क मुळे नसा दाबल्या गेल्यास, संबंधित भागात झिणझिणी किंवा सुन्नपणा जाणवतो.

Numbness in the hands or feet | Esakal

एकाच बाजूला वेदना जाणवणे

पाठीच्या एका बाजूला किंवा फक्त एका पायातच वेदना जाणवणं हे सामान्य लक्षण आहे.

Feeling pain on one side | Esakal

स्नायूंमध्ये कमजोरी

स्लिप डिस्कमुळे प्रभावित भागात स्नायूंची ताकद कमी होते. काही वेळा वस्तू उचलणेही कठीण होते.

Weakness in muscles | Esakal

चालण्यात अडचण

पाय सुन्न होणे किंवा कमकुवतपणामुळे चालताना अस्थिर वाटू शकते.

Difficulty walking | Esakal

वाकणे किंवा बसणे अवघड जाणे

वेळेच्या प्रत्येक क्षणाला हालचाल करताना त्रास जाणवतो विशेषतः वाकताना, बसताना किंवा उठताना.

Difficulty bending or sitting | Esakal

वेदना झोपेतसुद्धा कमी न होणे

स्लिप डिस्कची वेदना आराम करत असतानाही राहत नाही. रात्री झोपेतही त्रास होतो.

Pain that does not subside even during sleep | Esakal

जाम खाल्ल्याने आरोग्याला होणारे अद्भुत फायदे

येथे क्लिक करा