लघवी थांबून थांबून येते? हे आहे जीवघेण्या आजाराचे पहिले लक्षण, वेळीच ओळखा!

Aarti Badade

लघवी थांबून थांबून येतेय?

वयाच्या साठीनंतर पुरुषांमध्ये प्रोस्टेट ग्रंथीचा कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे टाळा.

प्रोस्टेट ग्रंथी म्हणजे काय?

प्रोस्टेट ही अक्रोड एवढ्या आकाराची ग्रंथी आहे. यातील पेशी अनियंत्रित वाढू लागल्यास प्रोस्टेट कॅन्सर होतो.

ही आहेत प्रमुख लक्षणे

लघवी थांबून थांबून होणे,लघवी करताना वेदना किंवा ताकद लागणे,रात्री वारंवार लघवीला जावे लागणे,लघवी झाल्यावरही समाधान न होणे

इतर महत्त्वाचे संकेत

लघवीतून रक्त येणे

कंबर किंवा ओटीपोटात सतत वेदना होणे

असा करा प्रतिबंध

भरपूर पाणी प्या आणि नियमित व्यायाम करा.

मद्य आणि कॅफेनचे सेवन टाळा.

दररोज संतुलित आहार घ्या.

तपासणी करणे महत्त्वाचे

५० वर्षांवरील पुरुषांनी नियमित तपासणी करावी. कुटुंबात आजाराचा इतिहास असल्यास ४५ वर्षांपासून तपासणी सुरू करा.

वेळीच उपचार शक्य आहे

लवकर निदान झाल्यास योग्य उपचारांनी यावर नियंत्रण मिळवता येते. त्यामुळे कोणत्याही लक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका!

