तरुणांमध्ये का वाढतायत डोळ्यांचे आजार? कारण काय? तज्ञ सांगतात उपाय

Aarti Badade
पूर्वी वृद्धांमध्ये दिसणाऱ्या डोळ्यांच्या समस्या आता कमी वयाच्या मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये वाढत आहेत.
Rising Eye Problems in Youth
Sakal
स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या वाढत्या वापरामुळे डोळ्यांवर ताण येत आहे. ऑनलाइन अभ्यास आणि मनोरंजनामुळे ही समस्या गंभीर झाली आहे.
Rising Eye Problems in Youth
Sakal
सतत स्क्रीन पाहिल्याने डोळे कोरडे होतात, डोकेदुखी वाढते आणि अंधुक दृष्टीचा त्रास होतो. लहान वयातच मायोपिया (जवळचा दृष्टीदोष) ही सामान्य गोष्ट झाली आहे.
Rising Eye Problems in Youth
Sakal
दर २० मिनिटांनी, २० सेकंदांसाठी, २० फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पहा. यामुळे डोळ्यांच्या स्नायूंना आराम मिळतो.
Rising Eye Problems in Youth
Sakal
स्क्रीन टाइम मर्यादित करा, वेळेवर पुरेशी झोप घ्या आणि घराबाहेर नैसर्गिक प्रकाशात वेळ घालवा.
Rising Eye Problems in Youth
Sakal
हिरव्या पालेभाज्या आणि व्हिटॅमिन ए समृद्ध पदार्थांचा आहारात समावेश करा. यामुळे डोळ्यांचे आरोग्य चांगले राहते.
Rising Eye Problems in Youth
Sakal
जर तुम्हाला सतत डोळ्यांची जळजळ, लालसरपणा किंवा अंधुक दृष्टीचा त्रास होत असेल, तर तातडीने नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Rising Eye Problems in Youth
Sakal
Hidden Symptoms of Cancer
Sakal