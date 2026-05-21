जर पृथ्वी फक्त ५ सेकंदांसाठी फिरण्याची थांबली तर काय होईल?

Varsha Balhe
फक्त ५ सेकंदांसाठी पृथ्वीचं फिरणं थांबलं, तरी संपूर्ण जगात महाप्रलयासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
What Happens If Earth Stops Rotating?
esakal
पृथ्वी विषुववृत्तावर ताशी सुमारे १,६७० किमी वेगाने फिरते. अचानक ब्रेक लागल्यास माणसं, गाड्या, इमारती हवेत फेकल्या जाऊ शकतात.
पृथ्वी थांबली तरी वातावरण फिरत राहील. यामुळे ताशी हजारो किमी वेगाचे वारे वाहतील आणि शहरं उद्ध्वस्त होऊ शकतात.
महासागरातील पाणी ध्रुवांकडे धावेल. यामुळे प्रचंड सुनामी येऊन किनारपट्टीवरील शहरं पाण्याखाली जातील.
जडत्वामुळे खडक, इमारती आणि मातीवर प्रचंड ताण येईल. भूकंप आणि जमिनीतील मोठमोठ्या भेगा जगभर निर्माण होऊ शकतात.
सध्या पृथ्वी विषुववृत्तावर थोडी फुगलेली आहे. फिरणं थांबताच ती गोलाकार होण्याचा प्रयत्न करेल.
५ सेकंदांनी पृथ्वी पुन्हा फिरू लागली, तरी आधीच झालेला विनाश थांबवणं जवळपास अशक्य असेल.
पृथ्वी थांबण्याची ही शक्यता केवळ काल्पनिक असली, तरी विज्ञानाच्या दृष्टीने तिचे परिणाम अत्यंत भयानक मानले जातात.
