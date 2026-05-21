जर पृथ्वी फक्त ५ सेकंदांसाठी फिरण्याची थांबली तर काय होईल?

Varsha Balhe

पृथ्वी अचानक ५ सेकंद थांबली तर?

फक्त ५ सेकंदांसाठी पृथ्वीचं फिरणं थांबलं, तरी संपूर्ण जगात महाप्रलयासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

१,६७० किमी वेगाचा धक्का

पृथ्वी विषुववृत्तावर ताशी सुमारे १,६७० किमी वेगाने फिरते. अचानक ब्रेक लागल्यास माणसं, गाड्या, इमारती हवेत फेकल्या जाऊ शकतात.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

कहर

पृथ्वी थांबली तरी वातावरण फिरत राहील. यामुळे ताशी हजारो किमी वेगाचे वारे वाहतील आणि शहरं उद्ध्वस्त होऊ शकतात.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

महासुनामींचा तांडव

महासागरातील पाणी ध्रुवांकडे धावेल. यामुळे प्रचंड सुनामी येऊन किनारपट्टीवरील शहरं पाण्याखाली जातील.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

भेगा

जडत्वामुळे खडक, इमारती आणि मातीवर प्रचंड ताण येईल. भूकंप आणि जमिनीतील मोठमोठ्या भेगा जगभर निर्माण होऊ शकतात.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

आकार

सध्या पृथ्वी विषुववृत्तावर थोडी फुगलेली आहे. फिरणं थांबताच ती गोलाकार होण्याचा प्रयत्न करेल.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

संकट

५ सेकंदांनी पृथ्वी पुन्हा फिरू लागली, तरी आधीच झालेला विनाश थांबवणं जवळपास अशक्य असेल.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

कल्पना

पृथ्वी थांबण्याची ही शक्यता केवळ काल्पनिक असली, तरी विज्ञानाच्या दृष्टीने तिचे परिणाम अत्यंत भयानक मानले जातात.

What Happens If Earth Stops Rotating?

|

esakal

ब्लॅक होलच्या आत नेमकी कोणती दुनिया आहे? स्टीफन हॉकिंग यांनी सांगितलेलं 'ते' रहस्य पाहा

What Is a Black Hole?

|

esakal

येथे क्लिक करा