पृथ्वीचं एकूण क्षेत्रफळ किती?

Shubham Banubakode
पृथ्वीचं क्षेत्रफळ तब्बल ५१ कोटी चौरस किलोमीटर असून, त्यातील बहुतांश भाग पाण्याने व्यापलेला आहे.
earth total area
esakal
पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी सुमारे १४.९ कोटी चौरस किलोमीटर भाग जमीन आहे. याच जमिनीवर जगातील सुमारे १९५ देश वसले आहेत.
earth total area
esakal
क्षेत्रफळाच्या बाबतीत रशिया जगातील सर्वात मोठा देश आहे. त्यानंतर कॅनडा, चीन, अमेरिका, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियाचा क्रमांक लागतो.
earth total area
esakal
भारताचं एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३२ लाख ८७ हजार चौरस किलोमीटर आहे. त्यामुळे क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारत जगातील सातवा सर्वात मोठा देश आहे.
earth total area
esakal
भारतापेक्षा क्षेत्रफळात मोठे फक्त सहा देश आहेत. रशिया, कॅनडा, चीन, अमेरिका, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश भारतापेक्षा मोठे आहेत.
earth total area
esakal
भारत उत्तर ते दक्षिण सुमारे ३,२१४ किलोमीटर, तर पूर्व ते पश्चिम जवळपास २,९३३ किलोमीटर पसरलेला आहे.
earth total area
esakal
हिमालयापासून समुद्रापर्यंत भारतात पर्वत, मैदाने, पठार आणि वाळवंट असे अनेक भौगोलिक भाग पाहायला मिळतात.
earth total area
esakal
भारत क्षेत्रफळात सातव्या क्रमांकावर असला तरी लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीन सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे.
earth total area
esakal
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