सुक्या अन् कडक लिंबातूनही निघेल भरपूर रस! ही सोपी ट्रिक नक्की ट्राय करा

Shubham Banubakode

छोटीशी ट्रिक

लिंबू कापून कितीही पिळलं तरी रस कमी निघतोय? मग कापण्याआधी ही छोटीशी ट्रिक एकदा नक्की करून पाहा.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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लिंबाला रोल करा

लिंबू कापण्याआधी तळहाताखाली ठेवा आणि हलका दाब देत सपाट जागेवर काही सेकंद पुढे-मागे रोल करा.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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esakal

हलका दाब

लिंबाला रोल केल्यामुळे आतल्या गरावर हलका दाब पडतो. त्यामुळे लिंबू कापल्यानंतर त्यातून रस काढणं थोडं सोपं होतं.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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esakal

जास्त जोर नको

लिंबू रोल करताना खूप जोर लावायची गरज नाही. हलक्या हाताने काही सेकंद फिरवलं तरी पुरेसं आहे.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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esakal

हे लक्षात ठेवा

रसदार लिंबासाठी खूप कडक फळ घेऊ नका. हाताने हलकं दाबल्यावर थोडं नरम वाटणारं लिंबू निवडा.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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esakal

रसात बी पडत असेल तर...

लिंबू पिळताना बिया आणि गर पडण्याचा त्रास होत असेल, तर रस एका छोट्या गाळणीतून गाळून घ्या.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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esakal

बारीक छिद्र

लिंबाच्या एका टोकाला बारीक छिद्र करून ते दाबलं, तर कापल्याशिवायही गरजेपुरता रस बाहेर काढता येतो.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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esakal

रसाचं प्रमाण

लिंबाचा आकार, ताजेपणा आणि पिकलेपणा यावर त्यातून मिळणारा रस ठरतो. त्यामुळे कधी कधी ट्रिकपेक्षा लिंबूच कमी रसदार असतो.

Squeeze More Juice From Dry & Hard Lemons

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esakal

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