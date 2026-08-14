भूकंप आल्यावर काय करावे आणि काय करू नये?

सकाळ डिजिटल टीम

खाली वाका, झाका अन् पकडा!

भूकंप सुरू होताच खाली वाका, मजबूत टेबलाखाली आसरा घ्या आणि एका हाताने डोके व मान झाकून टेबल घट्ट पकडून ठेवा.

Earthquake Safety Guide

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घरात सुरक्षित जागा शोधा!

टेबल नसेल तर घरातील भिंतीच्या कोपऱ्यात बसा. खिडक्या, काच, झुंबर आणि जड फर्निचरपासून दूर राहा.

Earthquake Safety Guide

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बाहेर धावपळ करू नका

धक्के सुरू असताना इमारतीबाहेर पळण्याचा प्रयत्न करू नका. संशोधनानुसार बाहेर धावतानाच लोक जास्त जखमी होतात.

Earthquake Safety Guide

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sakal 

घराबाहेर मोकळ्या जागेत जा!

तुम्ही आधीच बाहेर असाल तर इमारती, विजेचे खांब, झाडे आणि जाहिरात फलकांपासून दूर मोकळ्या जागेत थांबा.

Earthquake Safety Guide

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sakal 

गाडी चालवत असाल तर...

सुरक्षित ठिकाणी गाडी बाजूला घ्या. पूल, उड्डाणपूल आणि झाडांखाली गाडी थांबवू नका आणि धक्के थांबेपर्यंत गाडीतच राहा.

Earthquake Safety Guide

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sakal 

दरवाजा किंवा लिफ्टचा वापर नको!

दरवाजामध्ये आसरा घेऊ नका, ते सुरक्षित नसते. तसेच भूकंपाच्या वेळी लिफ्टचा वापर पूर्णपणे टाळा.

Earthquake Safety Guide

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sakal 

भूकंपानंतर सतर्क राहा!

गॅस गळती किंवा विजेचे नुकसान तपासा. गॅसचा संशय असल्यास काडीपेटी वापरू नका. आफ्टरशॉक्सपासून सावध राहा.

Earthquake Safety Guide

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नाशिकमधील भूकंपाचा इशारा!

सध्या नाशिकमध्ये ३.४ आणि ४.३ रिश्टर स्केलचे धक्के बसले आहेत. जमिनीत पाणी झिरपल्याने टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या हालचालींमुळे हे धक्के बसत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

Earthquake Safety Guide

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Health Benefits of Drinking Apple Juice Daily

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