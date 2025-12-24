'या' 7 स्वादिष्ट गोड पदार्थांनी ख्रिसमस करा आणखी स्पेशल

सकाळ डिजिटल टीम

ख्रिसमस रेसिपीज

नाताळचा गोडवा वाढवा, ख्रिसमस बनवा गोड; घरच्या घरी या खास गोड रेसिपीज नक्की करून पाहा.

Christmas Special Recipes

प्लम केक

मैदा, दही, तेल व ड्रायफ्रुट्स वापरून तयार होणारा हा केक मऊ, स्वादिष्ट आणि झटपट होतो. १८०°से. वर ३५–४० मिनिटांत बेक होणारा परफेक्ट ख्रिसमस केक.

Plum Cake

नारळाचे ट्रफल्स

सुके खोबरे, कन्डेन्स्ड मिल्क आणि वेलची पूड यापासून बनणारा हा नो-बेक गोड पदार्थ. लाडूसारखा आकार देऊन काही मिनिटांत तयार होतो.

Coconut Truffles

शुगर कुकीज

बटर, साखर आणि मैद्यापासून तयार होणाऱ्या या कुकीज चहासोबत उत्तम लागतात. १७०°से. वर १२–१५ मिनिटांत बेक करून तयार होतो.

Crispy Sugar Cookies

सॉफ्ट व्हॅनिला कपकेक्स

मैदा, दूध, तेल आणि व्हॅनिला इसेन्सपासून बनणारे हलके व फ्लफी कपकेक्स. फक्त १५ मिनिटांत ओव्हनमध्ये झटपट तयार होतो.

Soft Vanilla Cupcakes

ख्रिसमस बिस्कीट पुडिंग

मारी बिस्किटे, दूध, कोको पावडर आणि क्रीमचा लेअर असलेले थंड पुडिंग. फ्रिजमध्ये सेट करून खाण्यासाठी तयार होणारा सोपा डेझर्ट.

Christmas Biscuit Pudding

नो-बेक चॉकलेट बॉल्स

क्रश्ड बिस्किटे, कोको पावडर, दूध व बटर वापरून बनवलेले चॉकलेट बॉल्स. वरून चॉकलेट ड्रिझल करून पार्टीसाठी खास ट्रीट.

No-Bake Chocolate Balls

कलकल /कलकुळ

मैदा, तूप आणि पिठीसाखरेत घोळवून तळलेला हा खास गोड पदार्थ, ख्रिसमसच्या सणाची खरी पारंपरिक चव देतो.

Kalkal / Kalakal

