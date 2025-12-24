घड्याळही गोंधळात! या देशात तब्बल अनेक टाइम झोन

Aarti Badade

वेळेचे अजब गणित!

जगभरात १९५ देश आहेत आणि प्रत्येकाची वेळ वेगळी आहे, पण एकाच देशात अनेक वेळा असू शकतात का?

११ वेगवेगळे टाइम झोन!

रशिया हा जगातील असा एकमेव देश आहे, जिथे चक्क ११ वेगवेगळे टाइम झोन पाळले जातात.

कुठे दुपार, तर कुठे रात्र!

जेव्हा रशियाच्या पूर्व भागात दुपारचा १ वाजलेला असतो, तेव्हा पश्चिम भागात आदल्या रात्रीचे १२ वाजलेले असतात.

७६ दिवस मावळत नाही सूर्य!

रशियाच्या काही भागात तब्बल ७६ दिवसांपर्यंत सूर्य मावळत नाही, तिथे सकाळ आणि रात्र दोन्ही एकत्र अनुभवता येतात.

'कंट्री ऑफ मिडनाईट सन'

याच विचित्र भौगोलिक स्थितीमुळे रशियाला 'मध्यरात्रीच्या सूर्याचा देश' (Country of Midnight Sun) असेही म्हटले जाते.

जगातील सर्वात मोठा विस्तार

रशियाचा आकार इतका मोठा आहे की, विमानाने एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जाताना अनेक वेळा घड्याळ बदलावे लागते.

रशियाची अजब भौगोलिक रचना

विशाल विस्तारामुळे रशियामध्ये एकाच वेळी काही लोक कामावर जात असतात, तर काही गाढ झोपेत असतात.

निसर्गाचा अनोखा चमत्कार!

वेळेचे हे अजब गणित रशियाला जगातील इतर सर्व देशांपेक्षा वेगळे आणि रहस्यमयी बनवते.

