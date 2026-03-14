उन्हाळ्यासाठी खास हेल्दी डेजर्ट! 'या' पद्धतीने बनवा थंडगार 'मँगो योगर्ट'

Aarti Badade
मँगो योगर्ट हा आंबा आणि दह्याच्या मिश्रणापासून बनवलेला एक अत्यंत स्वादिष्ट आणि पौष्टिक उन्हाळी पदार्थ आहे.
हे बनवण्यासाठी ताजे पिकलेले आंबे, थंडगार दही, मध किंवा साखर, वेलची पावडर आणि बदाम इत्यादी साहित्य लागते.
प्रथम आंबा स्वच्छ धुवून आणि सोलून त्याचे बारीक तुकडे करा; सजवण्यासाठी काही तुकडे बाजूला काढून ठेवा.
दही फेटताना ते इतके चांगले फेटा की ते पूर्णपणे मऊ आणि गुळगुळीत (Smooth) होईल.
फेटलेल्या दह्यामध्ये आंब्याचे तुकडे टाका आणि चवीनुसार त्यात मध किंवा साखर घालून नीट एकत्र करा.
मिश्रणाची चव अधिक वाढवण्यासाठी त्यात थोडी वेलची पावडर टाका आणि सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा चांगले मिक्स करा.
तयार मिश्रण सर्व्हिंग बाऊलमध्ये काढून त्यावर आंब्याचे तुकडे आणि चिरलेले बदाम टाकून सुंदर सजावट करा.
हे तयार मँगो योगर्ट थंड होण्यासाठी काही वेळ फ्रिजमध्ये ठेवा आणि दुपारच्या जेवणानंतर थंडगार सर्व्ह करा.
Nachni bhakri with ghee benefits
