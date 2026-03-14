उन्हाळ्यासाठी खास हेल्दी डेजर्ट! 'या' पद्धतीने बनवा थंडगार 'मँगो योगर्ट'

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील पौष्टिक मेजवानी

मँगो योगर्ट हा आंबा आणि दह्याच्या मिश्रणापासून बनवलेला एक अत्यंत स्वादिष्ट आणि पौष्टिक उन्हाळी पदार्थ आहे.

Mango Yogurt recipe

|

Sakal

लागणारे आवश्यक साहित्य

हे बनवण्यासाठी ताजे पिकलेले आंबे, थंडगार दही, मध किंवा साखर, वेलची पावडर आणि बदाम इत्यादी साहित्य लागते.

Mango Yogurt recipe

|

Sakal

आंब्याची तयारी करा

प्रथम आंबा स्वच्छ धुवून आणि सोलून त्याचे बारीक तुकडे करा; सजवण्यासाठी काही तुकडे बाजूला काढून ठेवा.

Mango Yogurt recipe

|

sakal

दही नीट फेटून घ्या

दही फेटताना ते इतके चांगले फेटा की ते पूर्णपणे मऊ आणि गुळगुळीत (Smooth) होईल.

Mango Yogurt recipe

|

Sakal

आंबा आणि दह्याचे मिश्रण

फेटलेल्या दह्यामध्ये आंब्याचे तुकडे टाका आणि चवीनुसार त्यात मध किंवा साखर घालून नीट एकत्र करा.

Mango Yogurt recipe

|

Sakal

वेलची पावडरने वाढवा चव

मिश्रणाची चव अधिक वाढवण्यासाठी त्यात थोडी वेलची पावडर टाका आणि सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा चांगले मिक्स करा.

Mango Yogurt recipe

|

Sakal

बदामाच्या कापनी करा सजावट

तयार मिश्रण सर्व्हिंग बाऊलमध्ये काढून त्यावर आंब्याचे तुकडे आणि चिरलेले बदाम टाकून सुंदर सजावट करा.

Mango Yogurt recipe

|

Sakal

थंडगार सर्व्ह करा

हे तयार मँगो योगर्ट थंड होण्यासाठी काही वेळ फ्रिजमध्ये ठेवा आणि दुपारच्या जेवणानंतर थंडगार सर्व्ह करा.

Mango Yogurt recipe

|

Sakal

