घरच्या घरी बनवा परफेक्ट गाजर हलवा; सोप्या स्टेप्स, जबरदस्त टेस्ट! फायदेही जाणून घ्या

Aarti Badade
हिवाळ्यात बाजारात लालचुटुक गाजरं (Carrots) मोठ्या प्रमाणात मिळतात. गाजराचा हलवा हा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच आवडीचा खास गोड पदार्थ (Sweet Dish) आहे.
गाजर (किसलेले),साखर,दूध,तूप,मेवा (काजू, मनुके, बदाम, पिस्ता)
सर्वात आधी गाजर स्वच्छ धुवून किसून घ्या. एका कढईत तूप गरम करून त्यात किसलेले गाजर टाका आणि चांगले शिजवून (Sauté) घ्या.
गाजर शिजल्यावर त्यात साखर आणि दूध (Milk) एकत्र करा. मिश्रण एकजीव (Mix Well) करा आणि मंद आचेवर (Low Flame) काही वेळासाठी शिजू द्या.
गाजरात व्हिटॅमिन A असल्यामुळे हा हलवा दृष्टीसाठी (Eyesight) उत्तम आहे. याने डोळ्यांचा ताण कमी होतो आणि रात्रीची दृष्टी सुधारते.
गाजराच्या हलव्यातील फायबर्समुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होते. तसेच, अँटीऑक्सिडंट्समुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
गाजरातील बीटा-कॅरोटिन त्वचेसाठी अँटीऑक्सिडंट्सचे कार्य करते. गाजर हलवा नियमित खाल्ल्याने त्वचेचे आरोग्य सुधारते आणि ताजगी राखण्यास मदत होते.
