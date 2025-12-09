भेंडीची भाजी नेहमी चिकट होते? हा फॉर्म्युला ट्राय करा!

Aarti Badade
भेंडीमध्ये नैसर्गिकरित्या चिकट पदार्थ (Mucilage) असतो, ज्यामुळे भाजी शिजवताना ती चिकट होते. योग्य तंत्र (Technique) वापरून हा चिकटपणा टाळता येतो.
भेंडी चिरण्यापूर्वी तिला स्वच्छ धुवा आणि सुती कापडाने (Cotton Cloth) पुसून पूर्णपणे कोरडी (Completely Dry) करा. भेंडीमध्ये पाण्याचा अंश राहिल्यास चिकटपणा वाढतो.
भाजी चिकट होऊ नये म्हणून त्यात १ चमचा लिंबाचा रस (Lemon Juice) किंवा आमचूर पावडर (Amchur Powder) टाका. यामुळे चिकटपणा कमी होऊन भाजी मोकळी होते.
भेंडी शिजवताना शक्यतो झाकण (Lid) ठेवू नका. झाकण ठेवल्यास वाफेमुळे (Steam) पाणी जमा होते आणि भाजी अधिक चिकट (Sticky) होण्याची शक्यता असते.
लिंबाचा रस किंवा आमचूर पावडर भाजी अर्धवट शिजल्यावर किंवा शेवटी घाला. हे पदार्थ सुरुवातीला टाकल्यास भेंडी व्यवस्थित शिजत नाही.
दही (Curd) वापरल्यानेही भेंडीची भाजी मोकळी होते. दही वापरत असाल तर ते मंद आचेवर (Low Flame) पूर्ण शिजवा, जेणेकरून ते फाटणार (Curdle) नाही.
भेंडी शिजवण्यासाठी पसरट (Wide) आणि मोकळ्या भांड्यात तेल गरम करून भेंडी परता. यामुळे भेंडीला हवा लागते आणि ती मोकळी (Separated) राहते.
