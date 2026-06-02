योगाची 'ही' 5 आसने कुठेही करता येणारी अन् देतात अनेक फायदे!

योग्य मानसिक तयारी असल्यास आपण योगासने आपल्या सोयीनुसार कोणत्याही ठिकाणी सहजपणे करू शकतो.
घर, पार्क किंवा ऑफिसमध्ये कुठेही उभं राहून ताडासन केल्याने पाठीचा कणा सरळ राहतो आणि शरीराला चांगली स्ट्रेचिंग मिळते.
पचनक्रिया सुधारण्यासाठी घुटणावर बसून केले जाणारे वज्रासन हे जेवणानंतरही कुठेही सहज करता येण्यासारखे आसन आहे.
कुठेही उभं राहून अर्ध चक्रासन केल्याने पोटाचे स्नायू ताणले जातात आणि थकवा झटक्यात दूर होण्यास मदत होते.
श्वासोच्छ्वासावर नियंत्रण ठेवणारी ही प्रक्रिया कुठेही शांत जागी बसून केल्यास चिंता आणि मानसिक तणाव पूर्णपणे कमी होतो.
ब्रह्म मुद्रेमध्ये डोकं चार दिशांनी फिरवल्याने मानेचे स्नायू मोकळे होतात आणि मायग्रेन किंवा थकवा दूर होतो.
कोणत्याही उपकरणांशिवाय करता येणारी ही योगासने आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राखण्यास मदत करतात.
