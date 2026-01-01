Benefits of a Daily Fruit Diet: दररोज खा ही 5 फळे आणि वर्षभर रहा तंदुरुस्त

Monika Shinde

आहारात फळे समाविष्ट

२०२६ हे वर्ष उर्जावान, तंदुरुस्त आणि आजारमुक्त जगायचे असेल, तर रोजच्या आहारात पोषणमूल्यांनी भरपूर असलेली फळे समाविष्ट करणे फार गरजेचे आहे.

शरीराला आवश्यक

फळे केवळ चविष्टच नाहीत, तर शरीराला आवश्यक जीवनसत्वे आणि खनिजे देणारी नैसर्गिक शक्ती आहेत.

रोज फळे खाण्याची सवय लावा

दररोज किमान काही प्रमाणात फळांचे सेवन केल्यास पचनसंस्था सुधारते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि शरीर दिवसभर फ्रेश वाटते.

किवी

किवीमध्ये जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. हे सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण करते आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करते.

सफरचंद

सफरचंद रोज खाल्ल्याने आरोग्य संतुलित राहते. फायबरयुक्त असल्यामुळे भूक नियंत्रणात राहते आणि वजन वाढीचा धोका कमी होतो.

पपई

पपई पचनासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत पोट हलके वाटते. जर नियमित पपई खाल्याने मुळव्याध्याचा त्रास कमी होतो.

डाळिंब

डाळिंब रक्त वाढवणारे फळ मानले जाते. हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असून शरीरातील कमजोरी आणि थकवा कमी करते.

पेरू

पेरूमध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C आणि फायबर असते. हे मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते आणि पचनक्रिया सुधारते.

