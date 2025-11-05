फिट राहायचंय? मग दररोज खा 'हे' ७ वजन कमी करणारे पदार्थ

पुजा बोनकिले

वजन कमी

नैसर्गिकरित्या वजन कमी करायचे असेल तर आहारात पुढील पदार्थांचा समावेश करावा.

weight loss

ओट्स

ओट्समध्ये असलेले घटक वजन कमी करण्यास मदत करतात.

oats

अंडी

अंडी खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते त्याचप्रमाणे वजन कमी करण्यास मदत करते.

Egg

ग्रीन टी

 नियमितपणे ग्रीन टी प्यायल्याने वजन कमी होण्यास मदत मिळते.

Green Tea

ग्रीक दही

तुम्ही ग्रीक दही खाऊन देखील वजन कमी करू शकता.

curd

सफरचंद

सफरचंदमध्ये पोषक घटक असतात. ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत मिळते.

सुकामेवा

सुकामेवा खाल्याने वजन कमी होऊ शकते.

Dry Fruits

पालेभाज्या

पालेभाज्यामध्ये फायबर असते. यामुळे पोट होते आणि वजन कमी होण्यास मदत मिळ

vegetable

