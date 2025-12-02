Eat Fennel Seeds : हार्मोन्सचे संतुलन राखायचंय तर बडीशेप खाल्लीच पाहिजे, रोज चिमुटभर खाऊन बघा

Sandeep Shirguppe
बडीशेप खाण्याचे अनेक फायदे आहेत, पचन, गॅस आणि ऍसिडिटीपासून आरामासाठी बडीशेप महत्वाची आहे.
बडीशेपमध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे अन्न पचण्यास मदत होते.
बडीशेप पचनक्रिया सुरळीत ठेवते, त्यामुळे गॅस, अपचन आणि ऍसिडिटीसारख्या समस्या कमी होतात.
बडीशेपमुळे पोट फुगणे कमी होते आणि पोट हलके आणि ताजेतवाने वाटते.
बडीशेप खाल्ल्याने तोंडाची दुर्गंधी दूर होते आणि श्वास ताजा राहतो.
रात्री झोपण्यापूर्वी बडीशेप खाल्ल्याने झोपेची गुणवत्ता सुधारते.
बडीशेप वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते.
बडीशेप हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यास मदत करू शकते.
