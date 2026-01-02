Makhana Benefits : हिवाळ्यात हृदय सुरक्षित ठेवायचंय, तर रोज मुठभर मखाना खा

Sandeep Shirguppe

सेवन पद्धत

हलका भाजलेला मखाना, सूपमध्ये किंवा ड्राय फ्रूट्ससोबत खा.मखाना फायदे

आरोग्य, फिटनेस आणि ऊर्जा टिकवण्यासाठी मखाना सर्वोत्तम नैसर्गिक पर्याय आहे.

वजन नियंत्रण

मखानामध्ये कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त असल्याने पोट लवकर भरते.

हृदय आरोग्य

नियमित सेवन केल्याने हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

मधुमेहासाठी फायदेशीर

मखानाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे मधुमेह नियंत्रणात राहते.

पचनसंस्था मजबूत

मखानामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि प्रोटीन मुबलक असते.

त्वचा आणि केस

मखानातील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेचे वृद्धत्व कमी करतात.

हलका भाजलेला मखाना, सूपमध्ये किंवा ड्राय फ्रूट्ससोबत खा.

