बटाटा सालीसकट खा अन् आरोग्याच्या 'या' समस्यांपासून व्हा दूर!

बटाट्याच्या सालीत फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.
बटाट्याच्या सालीत असलेला पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत.
सालीत असलेला फायबर पचन सुधारतो आणि बद्धकोष्ठता दूर ठेवतो.
फायबरमुळे पोट भरलेले राहते, ज्यामुळे जास्त खाण्याच प्रमाण व इच्छा कमी होते.
सालीतील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा तजेलदार ठेवतात आणि वृद्धत्व लांबवतात.
सालीतील फायबर साखर शोषणाचा वेग कमी करून ब्लड शुगर नियंत्रणात ठेवतो.
सालीत असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोकेमिकल्स हृदयाच्या आरोग्यास मदत करतात.
सालीत असलेल्या कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियममुळे हाडे बळकट होतात.
