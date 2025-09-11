शिंकताना डोळे का मिटतात? कारण जाणून घ्या!

Aarti Badade

शिंकताना डोळे का मिटतात?

शिंकणे ही एक नैसर्गिक आणि अनैच्छिक क्रिया आहे – त्यावेळी डोळे आपोआप बंद होतात!

मेंदूचा नियंत्रण केंद्र

शिंकण्याच्या वेळी मेंदूमधील त्रिमितीय मज्जातंतू सक्रिय होतात – हे तंत्र डोळे, तोंड, नाक आणि जबडा नियंत्रित करतं.

डोळ्यांवर ताण

शिंकताना अनेक स्नायू एकत्र काम करतात – त्यामुळे डोळ्यांवर ताण येतो आणि ते मिटतात.

अनैच्छिक प्रतिक्रिया

शिंकणे आपल्याला थांबवता येत नाही – म्हणून डोळे मिटणे ही त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे.

डोळ्यांचे संरक्षण

शिंकताना बाहेर पडणाऱ्या धुलीकणांपासून डोळे वाचवण्यासाठी शरीर आपोआप त्यांना बंद करतं.

कारणीभूत

मज्जातंतूंचा परस्पर संबंध डोळे मिटण्यामागे कारणीभूत आहे.

वैज्ञानिक कारण

मेंदूतील मज्जातंतू ज्या भागावर नियंत्रण ठेवतात त्यात डोळ्यांचाही समावेश असल्यामुळे, शिंकताना डोळे आपोआप बंद होतात.

शरीराची यंत्रणा कमाल!

शरीर स्वतःच्या संरक्षणासाठी विविध यंत्रणा वापरतं – शिंकताना डोळे मिटणे हा त्याचा एक बुद्धिमान भाग आहे.

