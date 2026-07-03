आरोग्य सुधारेल झपाट्याने... फक्त भिजवलेले मूग खा! जाणून घ्या 5 फायदे

Aarti Badade

भिजवलेले मुग

भिजवलेल्या मुगातून शरीराला भरपूर प्रमाणात प्रोटीन, फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि लोह मिळते.

soaked moong benefits

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Sakal

फायबर

मुगातील फायबरमुळे पचनक्रिया मजबूत होते आणि बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास दूर होतो.

soaked moong benefits

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Sakal

कॅलरीज

यात कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वजन नियंत्रणात राहते.

soaked moong benefits

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Sakal

कोलेस्ट्रॉल

मुगातील पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम शरीरातील कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदय निरोगी राखण्यास मदत करतात.

soaked moong benefits

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Sakal

रक्तप्रवाह

भिजवलेले मूग रक्तप्रवाह सुधारतात, ज्यामुळे उच्च रक्तदाबाची (Blood Pressure) पातळी संतुलित राहते.

soaked moong benefits

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Sakal

व्हिटॅमिन

यामध्ये असणारे व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून आजारांपासून बचाव करतात.

soaked moong benefits

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Sakal

रिकाम्या पोटी

सकाळी रिकाम्या पोटी भिजवलेले मूग खाल्ल्याने शरीराला दिवसभर काम करण्यासाठी भरपूर ऊर्जा मिळते.

soaked moong benefits

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Sakal

आरोग्यासाठी

उत्तम आरोग्यासाठी आजपासूनच तुमच्या रोजच्या नाश्त्यामध्ये भिजवलेल्या मुगाचा समावेश करा!

soaked moong benefits

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Sakal

फक्त कॉफी पावडरने मिळवा चमकदार त्वचा; फेशियलची गरजच नाही!

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Sakal

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