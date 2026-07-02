फक्त कॉफी पावडरने मिळवा चमकदार त्वचा; फेशियलची गरजच नाही!

Aarti Badade
कॉफी फक्त पिण्यासाठी नाही, तर त्वचेलाही चमकावण्यासाठी आहे उत्तम पर्याय!
coffee for skin
Sakal
कॉफीमधील अँटीऑक्सिडंट्स महागड्या फेशियलपेक्षाही चेहऱ्यावर छान नैसर्गिक ग्लो आणतात.
coffee for skin
Sakal
डेड स्किन काढण्यासाठी कॉफी पावडर, तांदळाचं पीठ आणि दही एकत्र करून लावा.
coffee for skin
Sakal
चेहऱ्यावरील टॅनिंग घालवण्यासाठी कॉफी पावडरमध्ये बेसन आणि दही मिसळून लेप लावा.
coffee for skin
Sakal
टॅनिंग पॅक १० मिनिटांनी हलक्या हाताने चोळून धुतल्यास चेहरा लगेच स्वच्छ होतो.
coffee for skin
Sakal
निस्तेज आणि डल त्वचेला झटपट फ्रेश करण्यासाठी कॉफी आणि गुलाबपाणी एकत्र करून लावा.
coffee for skin
Sakal
चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो हवा असल्यास कॉफी पावडर आणि मध एकत्र करून मसाज करा.
coffee for skin
Sakal
हा मधाचा लेप ५ ते ७ मिनिटांत धुवा आणि घरच्या घरी मिळवा चमकदार त्वचा!
coffee for skin
Sakal
moong dal is highly beneficial for managing high uric acid.
Sakal