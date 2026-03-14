शिळे अन्न खाल्ल्याने साखर राहते कंट्रोलमध्ये? तज्ज्ञांनी सांगितले 7 फायदेशीर पदार्थ!

Aarti Badade
काही पदार्थ शिळे झाल्यानंतर खाल्ल्यास त्यातील 'रेजिस्टंट स्टार्च' वाढतो, जो रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतो.
सकाळी बनवलेली भाकरी रात्री खाल्ल्याने तिचा ग्लायसेमिक प्रभाव कमी होतो, ज्यामुळे जेवणानंतर अचानक साखर वाढत नाही.
रात्रीचा भात फ्रिजमध्ये ठेवून दुसऱ्या दिवशी खाल्ल्याने इन्सुलिन रिस्पॉन्स सुधारतो आणि आतड्यांचे आरोग्यही उत्तम राहते.
बटाटे उकळून ५ ते ६ तास फ्रिजमध्ये ठेवून खाल्ल्यास त्यातील साखरेचे प्रमाण कमी होते आणि ते पचायला हलके होतात.
ओट्स किंवा डाळ रात्रभर भिजवून ठेवल्याने त्यातील पोषक तत्वे वाढतात आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित राहते.
चणे किंवा राजमा उकळल्यानंतर ५-६ तास फ्रिजमध्ये ठेवून त्याचे सॅलेड बनवल्यास रक्तातील ग्लुकोजची पातळी स्थिर राहते.
दैनंदिन आहारात पदार्थांच्या सेवनाची ही पद्धत बदलल्यास डायबिटीजच्या रुग्णांना औषधांशिवाय साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मोठी मदत होईल.
High blood pressure kidney failure
Sakal