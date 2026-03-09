फळे सालासकट खाणे आहे आरोग्यासाठी वरदान! 'या' 5 फळांची साल कधीच फेकू नका!

Aarti Badade
अनेक मोसमी फळांच्या गरापेक्षा त्यांच्या सालांमध्ये अधिक प्रमाणात जीवनसत्वे आणि फायबर दडलेले असते.
बरेच लोक चिकूची साल काढून टाकतात, मात्र धुवून सालासकट खाल्ल्यास त्यातील सर्व पोषक तत्वे शरीराला मिळतात.
नाशपातीमध्ये मुबलक फायबर असते, त्यामुळे पचनसंस्था सुदृढ ठेवण्यासाठी हे फळ सालासकट खाणेच अधिक योग्य आहे.
सफरचंदाच्या सालामध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्तीसाठी अत्यंत गरजेचे आहेत.
पेरू सालासकट खाल्ल्याने त्यातील फायबरचे पूर्ण प्रमाण मिळते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या दूर होण्यास मदत होते.
संत्री, केळी आणि पपईची साल स्किन केअरसाठी, तर डाळिंबाची साल हेल्थ केअरसाठी विविध प्रकारे वापरता येते.
सालांवरील बॅक्टेरिया आणि कीटकनाशके काढण्यासाठी फळे स्वच्छ पाण्याने किंवा बेकिंग सोड्याचा वापर करून धुवून घ्या.
