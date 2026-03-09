सतत अंगदुखीने त्रस्त आहात का? 'या' 7 सवयींमुळेच वाढतात शरीराच्या वेदना!

Aarti Badade

चुकीच्या जीवनशैलीचा परिणाम

आजकाल अनेकजण बॉडी पेनच्या समस्येने त्रस्त आहेत, ज्यामागे आपल्या रोजच्या काही चुकीच्या सवयी कारणीभूत असू शकतात.

Body Pain Causes

|

Sakal

तासनतास एकाच जागी बसून राहणे

खूप वेळ हालचाल न करता एकाच ठिकाणी बसून काम केल्याने मांसपेशी आखडतात आणि पाठ-कंबर दुखीचा त्रास सुरू होतो.

Body Pain Causes

|

sakal

बसण्याची किंवा उभं राहण्याची चुकीची पद्धत

वाकून मोबाईल वापरणे किंवा लॅपटॉपवर काम करताना चुकीच्या स्थितीत बसल्यामुळे मान आणि खांद्यावर प्रचंड दबाव येतो.

Body Pain Causes

|

sakal

अपुरी झोप आणि वाढलेला थकवा

झोप पूर्ण न झाल्यामुळे शरीराला आवश्यक आराम मिळत नाही, परिणामी मांसपेशी थकतात आणि शरीर जड वाटू लागते.

Body Pain Causes

|

Sakal

शरीरातील पाण्याचे कमी प्रमाण

पुरेसे पाणी न प्यायल्याने मांसपेशींमध्ये पेटके (Cramps) येतात आणि शरीरात सतत अशक्तपणा जाणवू शकतो.

Body Pain Causes

|

Sakal

शारीरिक हालचालींचा अभाव

दिवसभर कोणताच व्यायाम किंवा हालचाल न केल्याने मांसपेशी कमकुवत होतात आणि अंगदुखीची समस्या अधिक वाढते.

Body Pain Causes

|

Sakal

पोषक तत्त्वांची कमतरता आणि चुकीचा आहार

शरीराला आवश्यक व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स न मिळाल्यास हाडे आणि स्नायू कमकुवत होऊन सतत वेदना जाणवतात.

Body Pain Causes

|

Sakal

