सतत अंगदुखीने त्रस्त आहात का? 'या' 7 सवयींमुळेच वाढतात शरीराच्या वेदना!

Aarti Badade
आजकाल अनेकजण बॉडी पेनच्या समस्येने त्रस्त आहेत, ज्यामागे आपल्या रोजच्या काही चुकीच्या सवयी कारणीभूत असू शकतात.
खूप वेळ हालचाल न करता एकाच ठिकाणी बसून काम केल्याने मांसपेशी आखडतात आणि पाठ-कंबर दुखीचा त्रास सुरू होतो.
वाकून मोबाईल वापरणे किंवा लॅपटॉपवर काम करताना चुकीच्या स्थितीत बसल्यामुळे मान आणि खांद्यावर प्रचंड दबाव येतो.
झोप पूर्ण न झाल्यामुळे शरीराला आवश्यक आराम मिळत नाही, परिणामी मांसपेशी थकतात आणि शरीर जड वाटू लागते.
पुरेसे पाणी न प्यायल्याने मांसपेशींमध्ये पेटके (Cramps) येतात आणि शरीरात सतत अशक्तपणा जाणवू शकतो.
दिवसभर कोणताच व्यायाम किंवा हालचाल न केल्याने मांसपेशी कमकुवत होतात आणि अंगदुखीची समस्या अधिक वाढते.
शरीराला आवश्यक व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स न मिळाल्यास हाडे आणि स्नायू कमकुवत होऊन सतत वेदना जाणवतात.
