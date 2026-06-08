रात्रीच्या जेवणात खा 'हे' पाच हलके-फुलके पदार्थ, आठवड्याभरात वजन होईल कमी

Saisimran Ghashi

रात्रीचे जेवण

रात्रीचे जेवण हलके असणे हे वजन कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

Why Light Dinner Helps in Reducing Weight Fast

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वजन कमी करणे

जर तुम्ही रात्री योग्य आणि हलक्या आहाराची निवड केली, तर एका आठवड्यातच तुम्हाला शरीरात सकारात्मक बदल जाणवू लागतील.

Top 5 Healthy Night Meals for Belly Fat Loss

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५ अप्रतिम पदार्थ

चला तर मग, वजन वेगाने कमी करणाऱ्या अशाच ५ अप्रतिम पदार्थांचा रहस्यमयी खजिना उघडूया

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मूग डाळ खिचडी

पचनास हलकी आणि प्रोटीनने भरपूर असलेली ही खिचडी रात्री शरीरात चरबी साठू देत नाही.

Moong Dal Khichdi

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मिक्स व्हेज सूप

विविध भाज्यांचे हे सूप फायबरने समृद्ध असून भूक नियंत्रित ठेवते आणि फॅट्स जाळते.

Mixed Vegetable Soup

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ओट्स उपमा

कमी कॅलरीज आणि जास्त फायबर असलेला ओट्स उपमा पोटाची चरबी झपाट्याने कमी करतो.

Roasted Oats Upma

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पनीर सॅलड

लो-फॅट पनीर आणि ताज्या भाज्यांचे मिश्रण रात्री शरीराला भरपूर प्रोटीन देऊन वजन घटवते.

Paneer and Salad

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ज्वारीच्या लाह्या

अत्यंत पाचक आणि हलक्या लाह्या रात्री खाल्ल्याने वजन नियंत्रित राहण्यास थेट मदत होते.

Rice Porridge or Puffed Grains

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टीप

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. या माहितीला वैद्यकीय सल्ला, निदान किंवा उपचारांचा पर्याय मानू नये. वैद्यकीय समस्या असल्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या

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