जेवणात कोथिंबीर घालण्याआधी 'हे' नक्की वाचा!

Saisimran Ghashi
रोजच्या जेवणाची चव वाढवणारी कोथिंबीर फक्त चवीसाठीच नाही, तर आरोग्यासाठीही जादूई आहे
Amazing Health Benefits of Coriander Leaves
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पण भाजीमध्ये ती वापरण्यापूर्वी काही खास गोष्टी माहीत असणे खूप गरजेचे आहे
Smart Storage Tips to Keep Coriander Fresh Longer
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कोथिंबीर भाजीत चिरून टाकण्यापूर्वी ती किमान एक ते दोन वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Why You Should Wash Coriander Properly Before Cooking
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या हिरव्यागार पाल्यामध्ये 'व्हिटॅमिन ए' आणि 'व्हिटॅमिन सी' भरपूर प्रमाणात असते, जे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.
Hidden Nutrition in Coriander Stems You Must Use
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जेवणात नियमित कोथिंबीर वापरल्याने पोटाचे विकार दूर राहतात आणि पचनक्रिया कमालीची सुधारते.
How Coriander Improves Digestion and Detoxifies Body
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कोथिंबिरीचा सुवास टिकून राहण्यासाठी ती भाजी पूर्ण शिजत आल्यावर किंवा गॅस बंद करण्यापूर्वी अगदी शेवटी घालावी.
Best Time to Add Coriander for Maximum Flavor
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फक्त पाने न वापरता कोथिंबिरीची कोवळी देठे बारीक चिरून भाजीत घालावीत, कारण खरा स्वाद आणि पोषकतत्वे देठांमध्येच असतात.
Pro Tips for Using Coriander in Daily Indian Cooking
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कोथिंबीर जास्त दिवस ताजी ठेवण्यासाठी ती स्वच्छ निवडून, कोरडी करून हवाबंद डब्यात किंवा सुती कपड्यात गुंडाळून फ्रिजमध्ये ठेवावी.
Smart Storage Tips to Keep Coriander Fresh Longer
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भाजीव्यतिरिक्त सकाळी रिकाम्या पोटी कोथिंबिरीचा रस किंवा पाणी पिल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते.
Common Mistakes to Avoid When Cooking with Coriander
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