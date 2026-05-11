आवर्जून खा 'या' 5 भाज्या, डोळ्यांचे आजार राहतील दूर

Saisimran Ghashi
उन्हाळ्यात डोळ्यांची जळजळ, पाणी येते, सतत काहीतर टोचणे यांसारख्या समस्या जाणवतात.
Regular Eye health Friendly Foods
पण यावर एक उपाय खूप फायदेशीर ठरतो जो डोळ्यांचे विकार होण्यापासून रोखतो
good vegetables for eyes
गाजरात भरपूर बीटा कॅरोटीन असते जे शरीरात व्हिटॅमिन ए बनवून दृष्टी मजबूत करते
Carrots benefits for eyes
पालकातील ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिन डोळ्यांच्या मॅक्युला च्या संरक्षणास मदत करतात.
Spinach benefits for eyes
ब्रोकोली व्हिटॅमिन C, A आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेली असते ज्यामुळे मोतीबिंदूचा धोका कमी होतो.
Broccoli benefits for eyes health
शिमला मिरचीत भरपूर व्हिटॅमिन सी असते जे डोळ्यांच्या रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवते.
Bell Peppers benefits for eyes health
रताळ्यात बीटा कॅरोटीन मुबलक प्रमाणात असते जे रात्रीची दृष्टी सुधारते आणि डोळ्यांचे संरक्षण करते.
Sweet Potatoes benefits for eyes
संत्रे आणि स्ट्रॉबेरीमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर असते जे डोळ्यांतील ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी करते.
orange strawberry benefits for eyes
ब्लूबेरी व पपई अँटिऑक्सिडंट्सने युक्त असतात ज्यामुळे वय-संबंधित डोळ्यांच्या समस्या दूर राहतात.
papaya and blueberry benefits for eyes
रोज भाज्या-फळे खाण्याबरोबरच स्क्रीन वेळ मर्यादित ठेवा आणि नियमित डोळ्यांची तपासणी करा.
Disclaimer
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यासंबंधित समस्या असल्यास डॉक्टरना भेटा
