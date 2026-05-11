आवर्जून खा 'या' 5 भाज्या, डोळ्यांचे आजार राहतील दूर

Saisimran Ghashi

डोळ्यांना त्रास

उन्हाळ्यात डोळ्यांची जळजळ, पाणी येते, सतत काहीतर टोचणे यांसारख्या समस्या जाणवतात.

फायदेशीर भाज्या

पण यावर एक उपाय खूप फायदेशीर ठरतो जो डोळ्यांचे विकार होण्यापासून रोखतो

गाजर


गाजरात भरपूर बीटा कॅरोटीन असते जे शरीरात व्हिटॅमिन ए बनवून दृष्टी मजबूत करते

पालक


पालकातील ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिन डोळ्यांच्या मॅक्युला च्या संरक्षणास मदत करतात.

ब्रोकोली


ब्रोकोली व्हिटॅमिन C, A आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेली असते ज्यामुळे मोतीबिंदूचा धोका कमी होतो.

शिमला मिरची


शिमला मिरचीत भरपूर व्हिटॅमिन सी असते जे डोळ्यांच्या रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवते.

रताळे


रताळ्यात बीटा कॅरोटीन मुबलक प्रमाणात असते जे रात्रीची दृष्टी सुधारते आणि डोळ्यांचे संरक्षण करते.

संत्री व स्ट्रॉबेरी


संत्रे आणि स्ट्रॉबेरीमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर असते जे डोळ्यांतील ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी करते.

ब्लूबेरी व पपई


ब्लूबेरी व पपई अँटिऑक्सिडंट्सने युक्त असतात ज्यामुळे वय-संबंधित डोळ्यांच्या समस्या दूर राहतात.

डोळ्यांसाठी महत्त्वाचे नियम


रोज भाज्या-फळे खाण्याबरोबरच स्क्रीन वेळ मर्यादित ठेवा आणि नियमित डोळ्यांची तपासणी करा.

नोट


ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यासंबंधित समस्या असल्यास डॉक्टरना भेटा

