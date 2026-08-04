महागड्या स्किनकेअरची गरज नाही! रोज हे पदार्थ खाल्ल्यास त्वचा दिसेल उजळ

Aarti Badade

चमकदार त्वचेसाठी

त्वचा नैसर्गिकरीत्या उजळ, मऊ आणि निरोगी ठेवण्यासाठी आहारात या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करा.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

बदाम

बदामामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन ई असते, जे त्वचेला पोषण देऊन कोरडेपणा कमी करते. नियमित सेवनामुळे त्वचा अधिक मऊ आणि चमकदार दिसते.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

पपई

पपईतील नैसर्गिक एन्झाइम्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स मृत त्वचेच्या पेशी दूर करण्यास मदत करतात. त्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो येतो.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

संत्री

संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात असते. हे कोलेजन निर्मितीला चालना देऊन त्वचा टवटवीत आणि उजळ ठेवण्यास मदत करते.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

अक्रोड

अक्रोडमधील ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड त्वचेला आतून पोषण देते. यामुळे त्वचा मऊ, लवचिक आणि निरोगी राहते.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

पालक

पालकामध्ये लोह, व्हिटॅमिन्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. हे रक्ताभिसरण सुधारून त्वचेचा नैसर्गिक रंग खुलवण्यास मदत करतात.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

काकडी

काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने त्वचा हायड्रेट राहते. यामुळे चेहरा ताजातवाना आणि फ्रेश दिसतो.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

टोमॅटो

टोमॅटोमधील लायकोपीन त्वचेला सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून संरक्षण देण्यास मदत करते. नियमित सेवनामुळे त्वचा निरोगी आणि तेजस्वी राहते.

Eat Foods Daily Naturally Glowing Healthy Skin

|

Sakal

हार्ट अटॅक की कार्डियाक अरेस्ट? तज्ज्ञ सांगतात फरक!

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

|

Sakal

येथे क्लिक करा