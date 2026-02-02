World Cancer Day 2026: आरोग्याची ढाल ठरतील ‘हे’ 9 पदार्थ; कर्करोगाचा धोका होईल कमी

ब्रोकोली

ब्रोकोली खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही आहारात रोज समावेश केल्यास गंभीर आजार दूर राहतात.

हळद

हळद प्रत्येकाच्या स्वयंपाक घरात असते. रोज हळदीचा वापर केल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. तसेच कर्करोगाचा धोका कमी होतो.

बेरीज्

रोज आहारात बेरीजचा समावेश करावा. यामुळे कर्करोगासारखा गंभीर आजार देखील दूर राहतो.

लसूण

लसूण खाल्याने कॉलेस्ट्रॉल कमी होते. तसेच कर्करोगापासून बचाव होतो.

ग्रीन टी

तुम्ही ग्रीन टीचे सेवन करु शकता. आरोग्यासाठी फायदेशीर असू कर्करोगापासून बचाव होतो.

टोमॅटो

टोमॅटोमध्ये असलेले घटक कर्करोगाला दूर ठेवतात. तुम्ही टोमॅटो आहारात सुप किंवा सॅलेडम्हणून समावेश करु शकता.

पालेभाज्या

रोज आहारात पालेभाज्यांचा समावेश करावा. यामध्ये असलेले घटक कर्करोगाला दूर ठेवण्यास मदत करतात.

सुकामेवा

कर्करोगाला दूर ठेवण्यासाठी सुकामेवा खावा. तुम्ही काजू, बदाम यासारख्या पदार्थे खाऊ शकता.

लिंबुवर्गीय फळे

व्हिटॅमि सी असलेल्या फळांचा आहारात समावेश करावा.

