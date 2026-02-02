World Cancer Day 2026: आरोग्याची ढाल ठरतील ‘हे’ 9 पदार्थ; कर्करोगाचा धोका होईल कमी

Puja Bonkile
ब्रोकोली खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही आहारात रोज समावेश केल्यास गंभीर आजार दूर राहतात.
हळद प्रत्येकाच्या स्वयंपाक घरात असते. रोज हळदीचा वापर केल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. तसेच कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
turmeric
Sakal
रोज आहारात बेरीजचा समावेश करावा. यामुळे कर्करोगासारखा गंभीर आजार देखील दूर राहतो.
Berries
लसूण खाल्याने कॉलेस्ट्रॉल कमी होते. तसेच कर्करोगापासून बचाव होतो.
Garlic
तुम्ही ग्रीन टीचे सेवन करु शकता. आरोग्यासाठी फायदेशीर असू कर्करोगापासून बचाव होतो.
Green Tea
टोमॅटोमध्ये असलेले घटक कर्करोगाला दूर ठेवतात. तुम्ही टोमॅटो आहारात सुप किंवा सॅलेडम्हणून समावेश करु शकता.
tomato
रोज आहारात पालेभाज्यांचा समावेश करावा. यामध्ये असलेले घटक कर्करोगाला दूर ठेवण्यास मदत करतात.
Green Leafy Vegetables
कर्करोगाला दूर ठेवण्यासाठी सुकामेवा खावा. तुम्ही काजू, बदाम यासारख्या पदार्थे खाऊ शकता.
dry fruit
esakal
व्हिटॅमि सी असलेल्या फळांचा आहारात समावेश करावा.