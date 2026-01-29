चविष्ट पण धोकादायक! बाहेरचं पनीर खाणं का ठरू शकतं घातक?

Puja Bonkile
अस्वच्छ ठिकाणी बनवलेल्या पनीरमुळे संसर्गजन्य आजार होऊ शकतात.
उघड्यावर ठेवलेले पनीर दूषित होण्याची जास्त शक्यता असते.
काही विक्रेते दूधात पाणी मिसळलेले किंवा कमी दर्जाचे दूध वापरुन पनीर बनवतात. यामुळे आरोग्यासंबंधित समस्या वाढू शकतात.
हॉटेलमध्ये पनीचे पदार्थ जास्त तेल, चीझसह बनवले जातात. जे आरोग्यासाठी घातक असतात.
हॉटेलमध्ये पनीर जास्त दिवस चांगले राहण्यासाठी रासायनिक संरक्षक वापरतात. यामुळे पचनासंबंधित समस्या वाढू शकतात.
जूने पनीर खाल्यास विषबाधा होण्याची शक्यता असते.
सिथेंटिक दूध किंवा स्टार्चची भेसळ केली जाते. यामुळे आरोग्यासंबंधित समस्या वाढू शकतात.
घरी बनवलेले पनीर ताजे आणि चांगले असते.
Hormonal Imbalance Symptoms
Sakal