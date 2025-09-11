कर्करोगापासून दूर राहाल खा 'या' भाज्या!

Aarti Badade

कर्करोग

कर्करोग टाळण्यासाठी या ६ भाज्या खा, डॉक्टरांचा सल्ला

cancer prevention vegetables

|

Sakal

आजार

कर्करोग हा जीवघेणा आजार असला तरी योग्य आहाराने त्याचा धोका कमी करता येतो.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

फुलकोबीचे फायदे

फुलकोबीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायटोकेमिकल्स असतात जे कर्करोगजनक पेशींशी लढतात.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

टोमॅटो

टोमॅटोतील लायकोपीन प्रोस्टेट कर्करोग टाळण्यास मदत करते आणि पेशींना नुकसानापासून वाचवते.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

भोपळा

भोपळ्यामध्ये व्हिटॅमिन ए आणि कॅरोटीनॉइड्स असतात जे मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण करतात.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

ब्रोकोली

ब्रोकोलीतील सल्फोराफेन कर्करोगाच्या पेशी वाढण्यापासून रोखतो आणि डिटॉक्समध्ये मदत करतो.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

गाजर

बीटा-कॅरोटीनयुक्त गाजर कर्करोगाचा धोका कमी करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

फणस

फणसातील अँटीऑक्सिडंट्स कर्करोगाच्या पेशी थांबवतात आणि हे रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी सुपरफूड आहे.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला

आहारात या भाज्या समाविष्ट करा आणि निरोगी जीवनशैलीने कर्करोगाचा धोका कमी करा.

cancer prevention vegetables

|

Sakal

