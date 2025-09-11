कर्करोगापासून दूर राहाल खा 'या' भाज्या!

Aarti Badade
कर्करोग टाळण्यासाठी या ६ भाज्या खा, डॉक्टरांचा सल्ला
कर्करोग हा जीवघेणा आजार असला तरी योग्य आहाराने त्याचा धोका कमी करता येतो.
फुलकोबीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायटोकेमिकल्स असतात जे कर्करोगजनक पेशींशी लढतात.
टोमॅटोतील लायकोपीन प्रोस्टेट कर्करोग टाळण्यास मदत करते आणि पेशींना नुकसानापासून वाचवते.
भोपळ्यामध्ये व्हिटॅमिन ए आणि कॅरोटीनॉइड्स असतात जे मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण करतात.
ब्रोकोलीतील सल्फोराफेन कर्करोगाच्या पेशी वाढण्यापासून रोखतो आणि डिटॉक्समध्ये मदत करतो.
बीटा-कॅरोटीनयुक्त गाजर कर्करोगाचा धोका कमी करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.
फणसातील अँटीऑक्सिडंट्स कर्करोगाच्या पेशी थांबवतात आणि हे रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी सुपरफूड आहे.
आहारात या भाज्या समाविष्ट करा आणि निरोगी जीवनशैलीने कर्करोगाचा धोका कमी करा.
