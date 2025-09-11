किडनी स्टोन टाळण्यासाठी पाळा या आहारातील सोप्या टिप्स!

Aarti Badade

किडनी स्टोन

जर तुम्हाला किडनी स्टोन टाळायचा असेल तर आहारातून हे ७ पदार्थ काढून टाका!

दर १० पैकी १ व्यक्तीला किडनी स्टोन होतो.

एकदा झाला तर पुढील १० वर्षांत पुन्हा होण्याची शक्यता ५०%!

जास्त ऑक्सलेट असलेले पदार्थ

पालक, बीटरूट, सुकामेवा, चॉकलेट → हे कॅल्शियमसोबत मिळून खडे तयार करतात.

जास्त मीठ खाणे टाळा

प्रक्रिया केलेले, पॅकेज फूड, फास्ट फूड → यामुळे मूत्रात कॅल्शियम वाढते.

जास्त मांस व समुद्री खाद्यपदार्थ

प्युरिनमुळे यूरिक अॅसिड वाढते आणि लघवी आम्लयुक्त होते → स्टोनचा धोका वाढतो.

गोड पेये धोकादायक

साखरयुक्त ड्रिंक्स आणि सोडा → लघवीत कॅल्शियम वाढवतात व स्टोन तयार करतात.

कोला आणि जास्त कॅफिन टाळा

फॉस्फोरिक आम्ल व डिहायड्रेशन → किडनीला नुकसान व स्टोनची शक्यता.

प्युरीनयुक्त पदार्थ

सार्डिन, अँकोव्हीज, मांस, बिअर → यामुळे युरिक अॅसिड स्टोन तयार होतात.

जास्त व्हिटॅमिन C सप्लिमेंट्स टाळा

शरीरात ते ऑक्सलेटमध्ये बदलतात → खडे तयार होण्याचा धोका वाढतो.

किडनी स्टोन टाळण्यासाठी

जास्त पाणी प्या,संतुलित आहार घ्या,वरील ७ पदार्थ टाळा

