लवकर म्हातारं दिसायचं नसेल तर या पदार्थाचा आहारात समावेश करा

Aarti Badade
वयाच्या आधी म्हातारे दिसायचे नसेल तर रोज खा 'ही' एक गोष्ट!
शतकानुशतके भारतात व जगभरात मधाचा वापर गोडवा व आरोग्यासाठी केला जातो.
मधामध्ये B-कॉम्प्लेक्स, व्हिटॅमिन C, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, लोह, जस्त यांसारखे पोषक घटक असतात.
हे सर्व पोषक घटक शरीराला निरोगी ठेवतात आणि आजारांपासून संरक्षण करतात.
मधातील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी करून वृद्धत्व रोखतात आणि सुरकुत्या कमी करतात.
खोकला, घसा खवखवणे यावर मध अतिशय प्रभावी उपाय आहे.
मधामधील कार्बोहायड्रेट्स त्वरित ऊर्जा देतात, थकवा दूर करतात.
साखरेऐवजी मध वापरल्याने वजन कमी होते आणि मधुमेहाचा धोका कमी होतो.
हे उपाय सामान्य माहितीवर आधारित आहेत. वापरण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
