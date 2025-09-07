डायबेटीस असो वा हृदयाचा त्रास 'हे' फळ ठरते आरोग्यासाठी सुपरफूड

हृदयासाठी हितकारक

अ‍ॅवोकाडोमध्ये ‘मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स’ भरपूर असतात, जे हृदयासाठी चांगले असतात आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवतात.

प्रथिने आणि फायबर्सचा उत्तम स्रोत

यात फायबर्स आणि प्रथिने मुबलक प्रमाणात असतात, जे पचन सुधारतात आणि पोट भरल्यासारखं वाटतं.

मेंदू

अ‍ॅवोकाडोमध्ये ‘ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स’ असतात, जे मेंदूच्या कार्यक्षमतेसाठी फायदेशीर ठरतात.

डोळ्यांसाठी फायदेशीर

यात ल्यूटिन आणि झिअॅन्थिन हे अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे डोळ्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करतात.

त्वचा आणि केसांसाठी वरदान

अ‍ॅवोकाडो त्वचेला नमी देतो, वृद्धत्व रोखतो आणि केसांना पोषण देतो.

वजन

कमी कार्ब आणि जास्त चांगल्या फॅट्समुळे अ‍ॅवोकाडो वजन कमी करण्याच्या आहारात फायदेशीर ठरतो.

डायबेटीससाठी उपयुक्त

ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे अ‍ॅवोकाडो रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.

ऊर्जा

अ‍ॅवोकाडोमध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन K, B6, C आणि E यांचा समावेश आहे, जो शरीराला संपूर्ण पोषण देतो.

