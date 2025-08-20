तुपासोबत खा हा मसाला अन् 5 समस्यांपासून व्हा दूर!

Aarti Badade
तुपासोबत काळी मिरी खाल्ल्याने वजन कमी होते आणि शरीराला ताकद मिळते.
काळी मिरीमध्ये व्हिटॅमिन A, C, K, B6, B2, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम, सोडियम यांसारखे अनेक पोषक घटक असतात.
झोपण्यापूर्वी तुपामध्ये काळी मिरी मिसळून खाल्ल्यास गॅस, अपचन आणि पोटाच्या समस्यांपासून आराम मिळतो.
काळ्या मिरीतील अँटीऑक्सिडंट्स तुपासोबत घेतल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.
रात्री झोपण्यापूर्वी तुपात काळी मिरी मिसळून खाल्ल्यास झोप चांगली लागते.
काळी मिरी चयापचय वाढवते आणि चरबी जाळण्याची प्रक्रिया वेगवान करते.
दररोज रात्री काळी मिरी आणि तूप खाल्ल्याने त्वचा निरोगी राहते.