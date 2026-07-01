Tulsi Leaves Benefits : तुळशीची पाने खा आणि हे आजार दूर करा

Sandeep Shirguppe

तुळशीची पाने खा

रोज ४–५ तुळशीची पाने खाल्ल्याने शरीराला मिळतात अनेक आरोग्यदायी फायदे.

Tulsi Leaves Benefits

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रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

तुळशीतील अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवाणूरोधी गुणधर्म शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.

Tulsi Leaves Benefits

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esakal

सर्दी-खोकल्यापासून आराम

तुळशीची पाने घसा खवखवणे, सर्दी आणि खोकल्याची लक्षणे कमी करण्यास उपयुक्त ठरतात.

Tulsi Leaves Benefits

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esakal

पचन सुधारते

तुळशीमुळे अपचन, गॅस आणि पोट फुगण्याचा त्रास कमी होऊन पचनक्रिया सुरळीत राहते.

Tulsi Leaves Benefits

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esakal

तणाव कमी करण्यास मदत

तुळशीला नैसर्गिक 'अ‍ॅडॅप्टोजेन' मानले जाते. ती मानसिक तणाव कमी करून मन शांत ठेवण्यास मदत करू शकते.

Tulsi Leaves Benefits

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रक्तातील साखर नियंत्रण

काही संशोधनांनुसार तुळशी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास सहाय्यक ठरू शकते. मात्र औषधांचा पर्याय नाही.

Tulsi Leaves Benefits

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esakal

हृदयाच्या आरोग्य सुधारेल

तुळशीतील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात, ज्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

Tulsi Leaves Benefits

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esakal

तुळशी किती खावी?

दररोज ४ ते ५ ताजी पाने किंवा तुळशीचा चहा मर्यादित प्रमाणात घेणे योग्य मानले जाते. अति सेवन टाळा.

Tulsi Leaves Benefits

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