Tulsi Leaves Benefits : तुळशीची पाने खा आणि हे आजार दूर करा

Sandeep Shirguppe
रोज ४–५ तुळशीची पाने खाल्ल्याने शरीराला मिळतात अनेक आरोग्यदायी फायदे.
Tulsi Leaves Benefits
esakal
तुळशीतील अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवाणूरोधी गुणधर्म शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.
Tulsi Leaves Benefits
esakal
तुळशीची पाने घसा खवखवणे, सर्दी आणि खोकल्याची लक्षणे कमी करण्यास उपयुक्त ठरतात.
Tulsi Leaves Benefits
esakal
तुळशीमुळे अपचन, गॅस आणि पोट फुगण्याचा त्रास कमी होऊन पचनक्रिया सुरळीत राहते.
Tulsi Leaves Benefits
esakal
तुळशीला नैसर्गिक 'अॅडॅप्टोजेन' मानले जाते. ती मानसिक तणाव कमी करून मन शांत ठेवण्यास मदत करू शकते.
Tulsi Leaves Benefits
esakal
काही संशोधनांनुसार तुळशी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास सहाय्यक ठरू शकते. मात्र औषधांचा पर्याय नाही.
Tulsi Leaves Benefits
esakal
तुळशीतील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात, ज्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
Tulsi Leaves Benefits
esakal
दररोज ४ ते ५ ताजी पाने किंवा तुळशीचा चहा मर्यादित प्रमाणात घेणे योग्य मानले जाते. अति सेवन टाळा.
Tulsi Leaves Benefits
esakal