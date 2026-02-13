पित्ताचा त्रास लगेच कमी करण्यासाठी काय खावे?

Puja Bonkile

पित्त

जर तुमच्या शरीरात पित्त वाढले असेल तर ते शांत करण्यासाठी थंड पदार्थ खाणे अत्यंत आवश्यक आहे.

pitta

|

Sakal

पोटातील उष्णता

यामुळे पोटातील उष्णता दूर होण्यास मदत होते आणि आरामदायी वाटते.

Stomach gas

|

Sakal

नारळ पाणी

आयुर्वेदानुसार, नारळ पाणी पित्त विकार असलेल्या लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. ते पित्त शांत करते आणि पचनास मदत करते. त्यात पोटॅशियम आणि इलेक्ट्रोलाइट्स असतात.

Coconut water benefits | Sakal

ताक

ताक हे नैसर्गिकपणे थंडावा देणारे पेय आहे. पित्ताचे संतुलन राखण्यासाठी ताक घेऊ शकता. ताक पचनक्रिया सुधारते आणि विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते.

buttermilk benefits | Sakal

पुदिन्याचे पाणी

जेव्हा तुमचे पित्त वाढते तेव्हा तुम्ही पुदिन्याचे पाणी पिऊ शकता. पुदिन्याचे पाणी पिल्याने पचनसंस्था मजबूत होते. 

mint

| sakal

कलिंगड

पित्त दोष शांत करण्यासाठी तुम्ही टरबूज खाऊ शकता. टरबूजाचा थंडावा असतो, म्हणून पित्त कमी करण्यासाठी ते खाऊ शकता. टरबूजमध्ये इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, जे शरीरासाठी आवश्यक असतात.

Watermelon Health Benefits | esakal

काकडी

आयुर्वेदात काकडीला थंडावा देणारे मानले जाते. त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे उन्हाळ्यात ते जास्त वापरण्याची शिफारस केली जाते

cucumber

|

sakal 

कांदे पोहे कधी आणि किती प्रमाणात खावे?

Onion poha healthy or unhealthy

|

Sakal

 आणखी वाचा