रिकाम्या पोटी आवळा खाण्याचे आहेत 'हे' ३ जबरदस्त फायदे; पण काहींनी टाळले पाहिजे

Anushka Tapshalkar

रिकाम्या पोटी आवळा खाण्याचे फायदे

पोषणतज्ज्ञ सांगतात की आवळ्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती, पाचन आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारते. पण रिकाम्या पोटी खाल्ले तर जास्त प्रभावी परिणाम दिसून येतात.

व्हिटॅमिन C ची जबरदस्त मात्रा

आवळा हा नैसर्गिक व्हिटॅमिन C चा सर्वोत्तम स्रोत आहे. सकाळी रिकाम्या पोटी खाल्ल्यास शरीराला शोषण अधिक चांगले होते आणि इम्युनिटी वाढते.

शरीरातील इन्फ्लेमेशन कमी होते

आवळ्यातील अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुण सांधेदुखी, थकवा, सूज अशा समस्यांवर मदत करतात व प्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवतात.

पचनशक्ती सुधारते

आवळा पोटातील जठररसांचा स्त्राव वाढवून पचन चांगले ठेवतो. अॅसिडिटी, वायू, बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत.

इम्युनिटीसाठी सकाळी आवळा

रिकाम्या पोटी घेतल्यास पोषकद्रव्यांचे शोषण वाढते, अँटिऑक्सिडंट संरक्षण मिळते आणि शरीराची नैसर्गिक डिफेन्स सिस्टीम मजबूत होते.

आवळा कसा खावा?

दररोज 1–2 कच्चे आवळे खा, किंवा ताजे आवळा ज्यूस प्या, किंवा स्मूदीमध्ये मिक्स करून सेवन करा, आणि फुगणे किंवा गॅस होत असल्यास प्रमाण कमी करा.

कोणांनी आवळा टाळावा?

अॅसिडिटी, अल्सर किंवा रिफ्लक्स असलेले, लोहदाब किंवा हायपोग्लायसेमिया असलेले, डिहायड्रेशनची शक्यता असलेले आणि मधुमेहाच्या औषधांवर असलेले व्यक्तींनी आवळा सेवनात काळजी घ्यावी.

जास्त आवळा का टाळावा?

अति आवळा खाल्ल्यामुळे डिहायड्रेशन, कोरडी त्वचा, स्कॅल्प इरिटेशन, अतिसार किंवा लो शुगर होऊ शकतो. त्यामुळे नेहमी मर्यादेत खा.

आणखी वाचा