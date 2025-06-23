गाजर खाताना 'ही' एक गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

गाजर

गाजर खाणे शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर असते, कारण त्यात आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात असतात.

health benefits of carrot | Sakal

गाजरामधील पोषणमूल्ये कोणती?

अर्धा कप गाजरात फक्त २५ कॅलरीज असून त्यात फायबर, व्हिटॅमिन A, K, C, लोह आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते.

health benefits of carrot | Sakal

९५% लोकांची मोठी चूक

बहुतेक लोक गाजर सोलून खातात, पण त्यामुळे गाजरातील मौल्यवान अँटीऑक्सिडंट्स आपण गमावतो.

health benefits of carrot | Sakal

साल काढणं का टाळावं?

गाजराच्या सालीमध्ये बीटा-कॅरोटीन भरपूर असते, जे गाजराचे मुख्य औषधी घटक मानले जातात.

health benefits of carrot | Sakal

बीटा-कॅरोटीनचे फायदे

बीटा-कॅरोटीन यकृतात जाऊन व्हिटॅमिन A मध्ये रूपांतरित होते, जे डोळ्यांचे आरोग्य आणि त्वचेकरिता फायदेशीर ठरते.

health benefits of carrot | Sakal

बद्धकोष्ठता आणि साखर नियंत्रण

सालासकट कच्चं गाजर खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता दूर होते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहते.

health benefits of carrot | Sakal

गाजरामुळे रक्तवाढ आणि ताकद

गाजर दररोज खाल्ल्याने शरीरातील लोहाचे प्रमाण वाढते आणि रक्तनिर्मितीस चालना मिळते, त्यामुळे अशक्तपणा कमी होतो.

health benefits of carrot | Sakal

लैंगिक आरोग्यासाठी फायदे

गाजराचा रस आवळा, पुदिना आणि तुळशीसह घेतल्यास लैंगिक कमजोरी, पांढऱ्या स्त्रावासारख्या समस्या आणि एकूण ताकद वाढते.

health benefits of carrot | Sakal

