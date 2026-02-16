चपातीला तूप लावून खाल्ल्यानं 'हे' आजार बरे होतात?

Apurva Kulkarni

चपाती आणि तूप

अनेक लोकांना तूप खाण्याची आवड असते. परंतु तेच तुप जर तुम्ही चपातीला लावून खाल्लं तर तुमच्या शरीरात अनेक चांगले बदल होऊ शकतात

किती प्रमाणात तुप खावे

दिवसातून एक किंवा दोन चमचे तूप म्हणजे ५ ते १० ग्रॅम तुप शरीरासाठी फायतदेशीर असतं.

पचनक्रिया सुधारते

तुपामध्ये असलेले चांगले फॅट्स शरिराला ऊर्जा देतात. त्यामुळे दिवसभर काम करण्याची ताकद तुमच्यात राहते.

वजन नियंत्रणासाठी फायदेशीर

जर तुम्ही योग्य प्रमाणात तुप खाल्लं तर ते शरीरातील चरबी साठू देत नाही. त्यामुळे तुमचं वजन देखील नियंत्रणात राहतं.

त्वचेसाठी उपयुक्त

तुपामध्ये जीवनसत्त्व असल्यानं तुम्ही एक चमचा तूप चपातीसोबत खाल्लं तर तुमच्या चेहऱ्यावरील चमक वाढते. तसंच केसांची ताकद सुद्धा वाढते.

हृदयासाठी फायदेशीर

योग्य प्रमाणात गायचं देशी तूप खाल्लं तर ते तुमच्या हृदयासाठी फायदेशीर ठरु शकतो. रक्तदाब, कोलेस्टॉरची पातळी देखील नियंत्रणात राहते.

उर्जा मिळते

जर तुम्ही रोज चपाती आणि तूप पिलं तर तुमचे पोट हलके राहते. त्यामुळे तुमच्या पोट साफ होण्याच्या समस्या दूर होतात.

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

