पावसाळ्यात रोज थंड जेवण जेवल्यास शरीरात कोणते 10 बदल होतात?

Saisimran Ghashi
पावसाळ्यात गरमागरम जेवणाची लज्जत न्यारीच असते, पण जर तुम्ही सतत थंड अन्न खात असाल तर आरोग्याचे मोठे गणित बिघडू शकते.
Effects of Cold Food on Digestion During Monsoon
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सततच्या थंड जेवणामुळे शरीराच्या अंतर्गत रचनेत आणि पचनक्रियेत गंभीर बदल घडू शकतात
Ayurvedic Perspective on Cold Foods in Varsha Ritu
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थंड अन्न जठराग्नी विझवतो, ज्यामुळे पावसाळ्यात आधीच मंद असलेली पचनक्रिया अधिक सुस्तावते.
Digestion problems
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थंड जेवणामुळे अन्न पोटात नीट पचत नाही आणि गॅस, अॅसिडिटी किंवा पोट फुगण्याचा त्रास सुरू होतो.
gas and constipation
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पावसाळ्यात थंड अन्नामुळे शरीराची ऊर्जा कमी होते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती झपाट्याने खालावते.
weak immunity
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थंड जेवणामुळे शरीराचे अंतर्गत तापमान कमी होते आणि रक्ताभिसरणाचा वेग मंदावतो.
body temperature down
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थंड अन्नाचे नियमित सेवन फुफ्फुसात कफ वाढवून सर्दी, खोकला आणि घशाचे इन्फेक्शन निर्माण करते.
cough problem in monsoon
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थंड आहार शरीरातील फॅट्सचे पचन कठीण करतो, ज्यामुळे चयापचय क्रिया पूर्णपणे बिघडते.
Metabolism disbalance
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Maharashtra’s hidden Butterfly Village
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