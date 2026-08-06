घरात जेवण करताना तोंड कोणत्या दिशेला असावं? जाणून घ्या नियम

Yashwant Kshirsagar

सात्त्विक अन्न

वेद आणि पुराणांसारख्या आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथांमध्ये असे सांगितले आहे की, सात्त्विक आणि चांगले अन्न ग्रहण केल्याने मन निरोगी राहते.

Best Direction For Eating

|

esakal

महत्त्वाची दिशा

तसेच आपण कोणत्या दिशेला तोंड करून स्वयंपाक करतो आणि जेवतो, याचा मोठा प्रभाव पडतो. चुकीच्या दिशेला तोंड करून जेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होऊ शकते. पद्मपुराणात जेवणासाठी योग्य दिशेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

Best Direction For Eating

|

esakal

जेवणासंबंधी नियम

धर्मग्रंथांमध्ये जेवणाशी संबंधित काही विशिष्ट नियम सांगितले आहेत; त्यांचे पालन न केल्यास घरात दारिद्र्य येऊ शकते.

Best Direction For Eating

|

esakal

पद्मपुराण

पद्मपुराणात जेवणासाठी योग्य दिशा स्पष्ट केली आहे. या ग्रंथानुसार, जेवताना पूर्व किंवा ईशान्य दिशेकडे तोंड करून बसणे शुभ मानले जाते.

Best Direction For Eating

|

esakal

पूर्व दिशा शुभ

पूर्वेकडे तोंड करून जेवल्याने मानसिक तणाव कमी होण्यास मोठी मदत होते; तसेच यामुळे आजार दूर राहतात आणि उत्तम आरोग्य लाभते.

Best Direction For Eating

|

esakal

पचनक्रिया

जर तुम्हाला पचनाच्या समस्या असतील, तर पूर्व किंवा ईशान्य दिशेकडे तोंड करून जेवल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

Best Direction For Eating

|

esakal

दीर्घायुष्य

शिवाय, पूर्वेकडे तोंड करून जेवण्याचा संबंध दीर्घायुष्याशी जोडला गेला आहे. या पद्धतीमुळे पचनसंस्था निरोगी राहते आणि शरीर तंदुरुस्त राहण्यास मदत होते.

Best Direction For Eating

|

esakal

कोणती दिशा टाळावी?

धर्मग्रंथांमध्ये जेवताना कोणत्या दिशा टाळल्या पाहिजेत याबाबतही सांगितले आहे. एक विशिष्ट दिशा अशी आहे जी जेवणासाठी अत्यंत अशुभ मानली जाते.

Best Direction For Eating

|

esakal

अशुभ दिशा

दक्षिणेकडे तोंड करून जेवण करू नये; याचे मुख्य कारण म्हणजे दक्षिण दिशा अशुभ मानली जाते, कारण ती यमदेवाची दिशा मानली जाते. दक्षिणेकडे तोंड करून जेवल्याने आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

Best Direction For Eating

|

esakal

श्रावणात जास्त साप का निघतात? तज्ज्ञांनी सांगितले खरे कारण

Why Snakes Appear in Monsoon

|

esakal

येथे क्लिक करा